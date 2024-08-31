İsrail'in Batı Şeria operasyonu dördüncü gününde

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı operasyon dördüncü günde devam ediyor. Çatışmalar işgal altındaki bölgenin kuzeyinde yer alan Cenin şehrinde yoğunlaşmış durumda. Bölgedeki muhabirler patlama sesleri olduğunu rapor ederken İsrail ordusu bombalı saldırı hazırlığındaki iki Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

Çarşamba gününden beri Batı Şeria'da 13'ü İslami Cihad ve Hamas üyesi 20 kişi öldü. Filistin Kızılayı 55 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi. İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar Cenin'deki hastaneye çıkan yolları da kapattı. Haber ajansı AFP'ye konuşan hastane müdürü Wisam Bakr elektrik ve suyun kesildiğini, jeneratör ve depodaki suyla faaliyetlere devam edebildiklerini anlattı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 7 Ekim'den beri İsrail askeri ve silahlı yerleşimcilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'da 637 Filistinli öldü.

Gazze'de çatışmalara aşı arası

Bu arada yarın Gazze'nin orta kesiminde çocuk felcine karşı aşı kampanyası için çatışmalara üç gün süreyle kısmi ara verilecek. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İsrail Gazze'nin kuzey ve güneyi için de benzer aralarda anlaşırken Başbakan Benyamin Netanyahu bunun bir ateşkes olmadığını özellikle vurguladı.

DSÖ ile varılan anlaşma gereği 1-4 Eylül tarihlerinde Gazze'nin orta kesimlerinde, 5-8 Eylül'de güneydeki Han Yunus'ta, 9-12 Eylül'de ise Gazze kenti ve kuzey yerleşimlerde 10 yaş altındaki çocuklar aşılanacak. Yaklaşık 2 bin 100 doktorun katılacağı kampanya kapsamında çatışmalara günde yedi veya dokuz saat ara verilmesi bekleniyor. İsrail'in ihtiyaç halinde ek bir günlük uzatmayı kabul ettiği belirtildi.

DSÖ ve İsrail arasında dört hafta sonra yapılması gereken ikinci doza dair bir anlaşma ise henüz duyurulmadı.

Hamas'ın 7 Ekim'de çoğu sivil bin 199 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırısını izleyen savaşta bugüne dek 40 bin 602 Filistinli hayatını kaybetti. BM'ye göre ölenlerin çoğu kadın ve çocuklar. İsrail'den kaçırılan 251 rehineden 103'ünün hâlâ Gazze'de olduğu tahmin ediliyor. İsrail ordusuna göre rehinelerin 33'ü hayatını kaybetti.

AFP / MUK,ET

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