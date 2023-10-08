İsrail'in Ankara Büyükelçisi: Arabuluculuk için erken

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk tekliflerinden söz etmek için henüz erken olduğunu belirtti. Hamas'ın Türkiye'de ya da başka bir yerde varlık göstermemesi gerektiğini ifade eden Lillian, son saldırıların bunu açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Lillian, Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği son yılların en büyük saldırısıyla ilgili videokonferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'nın şiddeti sonlandırmak için, "Elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Lillian, İsrail'in önceliğinin saldırıya karşılık vermek olduğunu vurguladı.

Büyükelçi, "Arabuluculuk farklı bir zaman diliminde gündeme gelir. Şu anda maalesef ölüleri sayıyoruz, yaraları sarmaya çalışıyoruz. Kaçırılan vatandaşlarımızın sayısının ne olduğunu bile bilmiyoruz" dedi.

"Kaçırılan tüm insanların evlerine döndüğünü görmek istiyoruz ve bölgeye sessizlik ve sükunetin geri gelmesini istiyoruz" diyen Lillian, "Bundan sonra arabuluculuk ve bu arabuluculukta kimlerin rol alacağı hakkında konuşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan sınırına konuşlandırılan İsrail tankları Fotoğraf: Jalaa Marey/AFP/Getty Images

Hamas'ın Türkiye'deki varlığı

İsrail'e yönelik saldırı, yıllardır Filistin ve Hamas yanlısı bir pozisyonda olan, bazı Hamas üyelerinin Türkiye'de barınmasına izin veren AKP hükümetinin İsrail ile bağlarını onarmaya çalıştığı bir döneme denk geliyor. Ankara Hamas'ı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği'nin (AB) aksine terör örgütü olarak tanımlamıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen Temmuz'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmüştü.

Hamas üyelerinin Türkiye'deki varlığına ilişkin bir soru üzerine Lillian, İslamcı grubun üst düzey bir üyesi olan Salih El Aruri'nin Türkiye'de görüldüğünü ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılanması gerektiğini belirtti.

Lillian, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bence bu durum Hamas'ın ne Türkiye'de ne de dünyanın başka bir yerinde ofisi ya da herhangi bir faaliyeti olmaması gerektiği yönündeki görüşümüzü güçlendiriyor. Teröristlerin dünyanın herhangi bir ülkesinden eylemleri yönetmesine ya da komuta etmesine yer yoktur" dedi.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise, Reuters'ın Hamas yetkililerinin Türkiye'deki varlığıyla ilgili değerlendirme talebine henüz yanıt vermedi.

Hamas militanlarının sızma harekatı gerçekleştirdiği, Gazze sınırındaki İsrail kentlerinden Sderot'ta devriye gezen bir İsrail askeri Fotoğraf: Ronen Zvulun/REUTERS

"Hamas'ın saldırısı Türkiye-İsrail ilişkilerini etkilememeli"

On yıllardır "militan saldırılardan" muzdarip olan Türkiye'den daha fazla empati beklediklerini belirten İsrail Büyükelçisi, saldırıların ardından iki ülke arasındaki "faydalı yapıcı" diyaloğun Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın kaderine ışık tutacağını söyledi.

Hamas'ın saldırısının iki ülke ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya "Bence bunu söylemek biraz zor. Isınma sürecine giren İsrail ve Türkiye ilişkilerinin dünkü saldırıdan ve terörizme karşı devam eden savaştan etkilenmemesi gerektiğini düşünüyorum" yanıtını veren Lillian, İsrail Büyükelçiliği'nin "tehdit, gösteri ve şiddet çağrıları" konusunda Türk yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Kurtulmuş'tan itidal çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pazar günü yaptığı açıklamada Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaları kaygıyla izlediklerini belirterek, "Her iki tarafa da meselenin sükunetle çözülmesi için bir itidali tavsiye ediyoruz" dedi. Kurtulmuş ayrıca Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın, "Müslümanların kırmızı çizgisi" olduğunu ifade etti.

Reuters / GY,ET

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