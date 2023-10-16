İsrail'e uluslararası kamuoyundan kara harekâtı uyarısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekâtı için hazırlıkları sürerken uluslararası kamuoyu da bu yönde atılacak bir adıma dair endişe ve uyarılarını dile getirmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in böyle bir adım atmasının "büyük bir hata" olacağını söyledi.

CBS kanalında yayımlanan 60 Minutes (60 Dakika) programında konuşan Biden, Gazze'nin İsrail tarafından yeniden işgal edilmesini destekleyip desteklemeyeceğine yönelik soruya "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi. ABD Başkanı, Hamas'ın "tüm Filistin halkını temsil etmediğini" sözlerine ekledi. Ancak "aşırılıkçıları etkisiz hâle getirmenin" de bir "gereksinim" olduğunu ifade etti. Biden daha önce "bir grup korkak" olarak tanımladığı Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılmasından yana olduğunu vurguladı.

ABD'nin iki devletli çözüm çağrısını da yineleyen Biden, "Bir Filistin devletine giden bir yol olması gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden Fotoğraf: Celal Gunes/AA/picture alliance

ABD askerlerinin bu savaşa katılma olasılığı olup olmadığı yönündeki soruya ise "Bunun gerekli olduğunu sanmıyorum" yanıtını veren Biden, İsrail'in yeterince güçlü bir ordusu olduğunu söyledi. Biden, "Onlara ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayacağımızın da garantisini veriyorum" diye ekledi. ABD, İsrail'e verdiği desteği göstermek için Doğu Akdeniz'e iki uçak gemisi göndermişti.

İsrail'in kara harekâtı için hazırlıkları sürüyor

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve yüzlerce İsrailli'nin öldürülüp onlarcasının da rehin alındığı saldırıların ardından Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı.

Gazze'ye su, gıda, elektrik ve yakıt tedarikine izin vermeyen ve bölgeye yönelik ablukayı tüm rehineler serbest bırakılana dek sürdüreceğini duyuran İsrail, kapsamlı bir kara harekâtı için hazırlıklarını da sürdürüyor.

İsrail, Gazze sınırına asker ve zırhlı araç konuşlandırmaya devam ediyor. Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

Gazze'deki sağlık bakanlığı İsrail'in bu bölgeye yönelik hava saldırılarında şu ana kadar 2 bin 750 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, yaklaşık 9 bin 700 kişinin de yaralandığını belirtti. İsrail ise Hamas saldırıları sonucunda bin 400'ü aşkın vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı. En az 155 kişinin de Hamas tarafından rehin alınarak Gazze'ye götürüldüğü belirtiliyor.

Biden'ın olası İsrail ziyareti

ABD medyası ayrıca Biden'ın önümüzdeki günlerde İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşündüğünü bildirdi.

Axios ve CNN dâhil yayın organları, her iki ülkeden yetkililere dayandırdıkları haberlerde, ABD ve İsrail'in bu hafta gerçekleşebilecek ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Axios'a bilgi veren İsrailli yetkililer, Biden'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında bu daveti aldığını söyledi.

Söz konusu ziyaretle ilgili nihai kararın ise verilmediği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bugün bir kez daha İsrail'i ziyaret edecek. Blinken, geçen Perşembe günü de İsrail'deydi.

Scholz da İsrail'e gidiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da yarın İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. Alman haber kanalı n-tv, bu bilgiyi hükümet kaynaklarına dayandırdı.

Geçen hafta Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İsrail'deydi. Baerbock, İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yaparak Berlin'in açık desteğini ifade etmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise olası bir İsrail harekâtının Almanya'daki Yahudilerin güvenlik durumunun kötüye gitmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Alman Bakan, Funk medya grubunun gazetelerinde yayımlanan açıklamasında, "Gazze'den gelen görüntüler kötüleştikçe, Hamas destekçilerinin harekete geçme riski de artıyor" dedi.

Güvenlik makamlarının gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirten Faeser, en önemli önceliklerinin hâlen Almanya'daki Yahudilerin ve Yahudi ya da İsrail kurumlarının korunması olduğunu vurguladı.

DW,AP,AFP,dpa,epd/CÖ,HS

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