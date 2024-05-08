ABD, İsrail'e iki tip ağır bombanın sevkiyatını askıya aldı. Karar Refah operasyonunun başlamasının ardından duyuruldu. 7 Ekim'den beri Biden yönetimi ilk kez bu yönde adım attı.

Refah'a kara operasyonunun başlamasının ardından ABD, İsrail'e bazı bombaların sevkiyatını durdurdu.

Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre; ağırlıkları 907 ve 226 kilo olan iki tip bombanın teslimatı, İsrail, kapsamlı bir kara harekatı konusunda ABD'nin endişelerini gideremediği için geçici olarak iptal edildi.

Bu, Biden yönetiminin Hamas'ın saldırısıyla 7 Ekim'de başlayan savaşta İsrail'e yönelik ilk silah kısıtlaması oldu. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Biden, Gazze savaşını ele alma biçimi yüzünden kamuoyu baskısı altında.

Kararın geçen hafta, İsrail'in Refah operasyonunu gerçekleştireceği anlaşılınca alındığı belirtildi. Ancak kamuoyu ile operasyonun başlamasından sonra paylaşıldı.

Saldırının başlamasının ardından Washington’dan yapılan ilk değerlendirmede, Refah geçişinin İsrail tanklarının müdahalesi sonucu yardım kamyonlarına kapatılmasına dikkat çekilmiş, bunun "kabul edilemez olduğu” vurgulanmıştı.

Görüşmeler sonuçsuz kaldı

Kısıtlamadan etkilenen sevkiyat, bin 800'ü 907 kiloluk, bin 700'ü de 226 kiloluk toplam 3500 bombadan oluşuyordu.

Geçen birkaç hafta boyunca İsrailli ve ABD'li yetkililer Refah operasyonuna dair seçenekleri görüştükleri bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmelerde ABD'nin sivillere dair endişelerini giderecek bir sonuç çıkmadı.

Öte yandan Beyaz Saray, Refah operasyonunun “sınırlı” olacağı konusunda İsrail'den söz aldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Nisan ayında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Filistinli sivillerin durumuna dair uyarıda bulunmuş, sivil kayıpların önlenmesini istemişti.

Yardımlar sürecek

Washington bu uyarının ardından İsrail’e silah yardımlarını gözden geçirmeye başladı, özellikle büyük ve kontrolsüz yıkıma yol açan ağır bombalara odaklanıldı. Washington'un diğer silahlarla ilgili değerlendirme sürecinin ise devam ettiği belirtildi.

Ancak tank ve top mermileri ile diğer füze ve bombaların sevkiyatı sürüyor. Teslimatı durdurulan bombaların da akıbeti henüz belirsiz. Yetkililer, Kongre'nin onay verdiği her bir dolarlık silah yardımının nihayetinde yerine ulaşacağını söylüyor.

ABD Kongresi‘nde geçen ay, İsrail'e 14 milyar dolar silah yardımı öngören yasa kabul edilmişti. Sevkiyatı durdurulan iki tip bomba ise bu pakete dahil değil.

AFP,AP/MUK,BK

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