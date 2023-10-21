İsrail vatandaşlarına "Mısır ve Ürdün'ü terk edin" çağrısı

İsrail, Mısır ve Ürdün'deki vatandaşlarına bu ülkelerden derhal ayrılmaları için çağrıda bulundu. İsrail aynı çağrıyı Türkiye için de yapmıştı. Mısır'daki Gazze konferansı ise başladı.

İsrail, Türkiye'den sonra Mısır ve Ürdün'deki vatandaşlarını da uyardı. Yapılan açıklamada, "Ulusal Güvenlik Konseyi, Mısır (Sina Yarımadası dâhil) ve Ürdün'e yönelik seyahat uyarılarını en yüksek seviye olan 4'e çıkarmıştır" denildi.

İsrail yayımladığı seyahat uyarısında, Mısır ve Ürdün'e gidilmemesini, bu ülkelerde olan vatandaşlarının da bir an önce ayrılmasını tavsiye etti.

İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı nedeniyle birçok Ortadoğu ülkesinde protesto ediliyor.

İsrail geçtiğimiz günlerde bazı göstericilerin İstanbul'daki başkonsolosluğuna girmeye çalıştığı eylemlerin ardından Türkiye'deki vatandaşlarına da bu ülkeden bir an önce ayrılmaları için çağrıda bulunmuştu. İsrail, Türkiye'deki tüm diplomatlarını da güvenlik nedeniyle geçici olarak geri çağırdı.

Mısır'da Gazze konferansı

İsrail'in seyahat uyarısında bulunduğu Mısır'da bugün Gazze konusunda bir uluslararası konferans düzenleniyor.

Kahire Barış Zirvesi'ne Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel yanı sıra çok sayıda ülkeden temsilci katılacak. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin ev sahipliğindeki konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Mısır'daki konferansa katılan Filistin lideri Mahmud Abbas Fotoğraf: Khaled Desouki/AFP/Getty Images

Mısır, konferansta Filistin sorununun akıbetinin ve Gazze sorununun ele alınacağını duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, düzenlenen konferansta, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması ve gerilimin düşürülmesine yönelik ihtiyaç konusunda bir "uluslararası fikir birliği" sağlanmasını amaçladığını belirtti.

Ancak konferansa ABD dâhil bazı Batılı devletlerden üst düzey yetkililerin katılmayacak olması, bu toplantının başarı şansına dair beklentileri düşürüyor. ABD, konferansta büyükelçilik maslahatgüzarı seviyesinde temsil edilecek.

Almanya adına Baerbock katılacak

Almanya ise bu konferansta Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock tarafından temsil edilecek. Baerbock, toplantının Gazze'deki savaşın bölgeye yayılmasına karşı bir mesaj vermesini umduğunu belirtti.

Fotoğraf: Kira Hofmann/photothek/IMAGO

Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tarafından temsil edileceği toplantıya Çin adına Ortadoğu özel temsilcisi Zhai Jun katılacak.

Reuters'a konuşan diplomatlar konferansın sonunda bir ortak bildiri yayımlanması ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Ateşkes çağrısıyla ilgili fikir ayrılıklarının yanı sıra Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına dair tutum ve İsrail'in kendini savunma hakkı konusundaki görüş farklılıkları konferansa katılan ülkelerin ortak bir metin üzerinde uzlaşmasını zorlaştırıyor.

DW,rtr,AFP/CÖ,EC

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