İsrail'den Türkiye'ye futbolcu Jehezkel tepkisi

İsrailli futbolcu Jehezkel tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jehezkel'in gözaltına alınmasına tepki gösteren İsrail Savunma Bakanı Gallant, Türkiye'yi Hamas'ın "yürütme organı" gibi davranmakla suçladı.

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından el bileğindeki bandajın üzerinde bulunan "100 gün, 7 Ekim" yazısını ve Davut Yıldızı'nı göstermesi üzerine futbolcu Sagiv Jehezkel'in kısa süreli gözaltına alınmasına İsrailli siyasetçiler tepki gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrailli futbolcu Jehezkel'in gözaltına alınmasını "skandal" olarak nitelendirerek, "Türkiye eylemlerinde, Hamas'ın yürütme organı gibi davranıyor" ifadesini kullandı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye ilk yardım gönderen ülkelerden birinin İsrail olduğunu hatırlatan Gallant, Jehezkel'in gözaltına alınmasının "ikiyüzlülük ve nankörlük" olduğunu ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz "Türkiye insani ve spor değerlerine karşı hareket eden karanlık bir diktatörlüğe dönüştü" sözleriyle tepki gösterdi. Katz, "Uluslararası toplumu ve uluslararası spor kuruluşlarını Türkiye'ye ve sporculara yönelik siyasi şiddetine ve tehditlerine karşı harekete geçme" çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz Fotoğraf: Sebastian Scheiner/AFP/Getty Images

Eski Başbakan Naftali Bennet ise sosyal medya paylaşımında Jehezkel'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "İşte 2024 Türkiye'si. Utanmalısınız Türk hükümeti" ifadesine yer verdi. Jehezkel'in "100 gündür Hamas'ın elinde rehin olan İsraillileri" andığını belirten Bennet, İsrailli futbolcunun "basit bir hareket" yüzünden polis tarafından gözaltına alındığını ve sorguya çekildiğini kaydetti.

Jehezkel tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Attığı golün ardından bileğindeki bandajın üzerinde bulunan "100 gün, 7 Ekim" yazısını ve Davut Yıldızı'nı göstermesi sonrasında gözaltına alınan 28 yaşındaki futbolcu Sagiv Jehezkel tutuksuz yargılanmak üzere bugün serbest bırakıldı.

Adliye öncesinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

Antalyaspor: Jehezkel ülkesine dönüyor

Jehezkel, daha sonra kendisini almaya gelen otomobille havalimanına gitti. Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, Jehezkel’in bugün özel uçakla ülkesine gideceğini söyledi. Evren, Antalyaspor’un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü de Jehezkel'in bugün içinde İsrail'e geri döneceğini söyledi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlaması

Pazar günü Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının 68'inci dakikasında attığı gol ile takımı Antalyaspor'a 1-1'lik beraberliği getiren Jehezkel, bu golün sevinci sırasında bileğindeki Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki saldırısını hatırlatan yazıyı kameraya göstermiş ve bu hareketi kamuoyunun bir bölümünde tepkiyle karşılanmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İsrailli futbolcu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jehezkel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Başsavcılığın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri futbolcu Sagiv Jehezkel'i gözaltına almıştı.

Antalyaspor: Jehezkel kadro dışı bırakıldı

Antalyaspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu beraberlik golünü atan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in gol sevincinde el bileğindeki yazıyı kameralara göstermesinin ardından Antalyaspor da Yönetim Kurulunun Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasına karar verdiğini açıkladı.



Jehezkel daha önce de Antalyaspor'un Gaziantep deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistinliler için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine bir hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.

TFF: Jehezkel'in davranışını kınıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da İsrailli futbolcu Jehezkel'in maç sırasındaki davranışını kınayan bir açıklama yaptı. "Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiçbir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz" diyen TFF, "Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

DHA,DW / JD,ET

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