İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı

İsrail, Türkiye'deki vatandaşlarını güvenlik gerekçesiyle bu ülkeden ayrılmaya davet etti.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşayan tüm İsrailliler en kısa sürede bu ülkeden ayrılmalı" denildi.

AFP'ye konuşan bir konsolosluk sözcüsü, "Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının en yüksek seviye olan 4'e yükseltildiğini teyit edebilirim" ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin uyarısının ardından İsrailli hava yolu şirketleri, Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrail vatandaşları için İstanbul uçuşları koyulduğunu duyurdu.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protesto Fotoğraf: UMIT TURHAN COSKUN/AFP/Getty Images

Türkiye'deki protestolar

İstanbul'da dün akşam Gazze'de en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından düzenlenen protestolar sırasında kalabalık bir grup İsrail Başkonsolosluğuna girmeye çalışmıştı.

Başkonsolosluk önünde 80 bin kişi toplandığını duyuran İstanbul Valiliği, çıkan olaylarda 43'ü polis toplam 63 kişinin yaralandığını, 65 yaşındaki bir kişinin de kalp krizinden hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Polis bariyerini aşarak emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen beş kişinin gözaltına alındığını bildiren Valiliğin açıklamasında, "İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı - terör saldırılarını andıran - bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz" denilmişti.

Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği önünde ve diğer birçok şehirde de protestolar düzenlendi.

Türkiye'nin yanı sıra İran, Lübnan, Ürdün, Libya, Yemen, Tunus ve Fas dâhil çok sayıda ülke de İsrail karşıtı protestolara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir" demişti.

Domino etkisi uyarısı

Siyasi analistler, Gazze'deki hastane saldırısının İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından vahim sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Politik risk danışmanlığı hizmeti veren Teneo'nun Eş Başkanı ve küresel risk uzmanı Dr. Wolfango Piccoli, Reuters haber ajansına yaptığı değerlendirmede, "Ankara'nın artık daha sert bir İsrail karşıtı duruş sergilemesi muhtemel görünüyor" dedi.

Piccoli, "Hatta Erdoğan 2022'de 10 yılı aşkın süredir sorunlu olan ilişkiler sonrası başlatılan yakınlaşma sürecini bitirmeye de karar verebilir" diye ekledi.

Piccoli, "Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yaşanabilecek kötüleşmenin Türkiye-ABD ilişkilerini de etkilemesi muhtemel. Bu da hassas bir dönemde iki NATO müttefiki arasındaki stresi daha da artırabilir" yorumunda bulundu.

DW,rtr,AFP/CÖ,HS

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