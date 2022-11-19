İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda 4 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ajansın haberinde hava saldırısının Türkiye saati ile 06:30 sularında düzenlendiği, 4 askerin öldüğü ve bir askerin yaralandığı, ayrıca maddi kayıp meydana geldiği ifade edildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının Humus ve Hama'daki İran yanlısı grupları hedef aldığını açıkladı. Gözlemevi'nden yapılan açıklamada bu grupların silah ve cephanelerinin bulunduğu mevkilerin vurulduğu belirtildi. İsrail'in Lazkiye'de de Suriye hükümetinin hava savunma mevzilerini vurduğu belirtildi.

Saldırıyla ilgili İsrail ordusundan bir açıklama yapılmadı. İsrail, 2011 yılında iç savaşın başladığı Suriye topraklarında şimdiye kadar yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda hem hükümetin hem de İran destekli güçlerin ve Hizbullah savaşçılarının mevzileri hedef alındı. İsrail başlıca düşmanı olarak gördüğü İran'ın bölgede nüfuz kazanmasına izin vermeyeceğini resmi açıklamalarda dile getiriyor.

Ekim ayı sonlarında İran yanlısı 4 savaşçı İsrail'in Şam yakınlarındaki mevkilere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti.

AFP / EC, JD