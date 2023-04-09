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İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nde bir yerleşim yeri
İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nde bir yerleşim yeriFotoğraf: PantherMedia/Pia Thauwald/imago images
PolitikaOrtadoğu

İsrail'den Suriye'deki askeri hedeflere saldırı

2 saat önce

İsrail, işgali altındaki Golan Tepeleri'ne doğru füzelerin ateşlenmesi sonrasında topçu atışları ve hava saldırılarıyla Suriye'ye ait askeri hedefleri vurdu.

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İsrail ordusu, İsrail'in işgali altında olan Golan Tepeleri'ne doğru ateşlenen füzelere karşılık olarak Suriye'de askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Pazar erken saatlerde yapılan açıklamada, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece Golan Tepeleri'ne altı roketin fırlatılması üzerine Suriye topraklarının hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, Suriye'deki roketatarların topçu atışları ve insansız hava araçları ile vurulduğu, Suriye ordusuna ait bir yerleşke, askeri radar sistemi ve topçu mevzilerinin de hava saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun, "kendi toprakları içinde olan olaylardan Suriye devletini sorumlu tuttuğu ve İsrail'in egemenliğini ihlal edecek hiçbir girişime izin vermeyeceği" belirtildi.

Resmi olarak Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepeleri, 1967'de İsrail ve Arap ülkelerini karşı karşıya getiren Altı Gün Savaşı'nda işgal edilmiş ve 1981 yılında da Tel Aviv tarafından ilhak edilmişti. Tek taraflı bu ilhak uluslararası toplum tarafından tanınmıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2019 yılında, o dönemki Başkan Donald Trump'ın yayınladığı bir kararnameyle İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımıştı.

Suriye'den İsrail füzelerine müdahale

Suriye'de haber kuruluşları başkent Şam'ın yakınlarında patlamalar olduğunu ifade ederken, Suriye Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin İsrail'den gelen saldırılara karşılık verdiğini ve İsrail'den ateşlenen bazı füzelere müdahale edildiğini kaydetti.

Suriye topraklarından Golan Tepeleri'ne ateşlenen füzelerin herhangi bir hasara yol açmadığı ifade edilirken, İsrail ordusu füzelerden üçünün "İsrail'in kontrol ettiği" toprakların tarafına geçtiğini, ikisinin boş araziye düştüğünü, üçüncüsüne ise hava savunma sistemleri ile müdahale edildiğini belirtti.

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu, füzelerin sorumluluğunu İran destekli Kudüs Tugayları'nın üstlendiğini ifade etti.

Saldırılar Ürdün'ü de etkiledi

Suriye ile İsrail arasındaki füze atışları, Ürdün'ü de etkiledi. Ürdün ordusu, Cumartesi akşamı bir roketin Suriye ile sınırına yakın bir alanda infilak ettiğini ve kalıntılarının aynı bölgedeki Ürdün topraklarına düştüğünü kaydetti. Açıklamada, roketin kalıntılarının bir ölü, yaralı veya hasara yol açmadığı da ifade edildi.

Suriye tarafından füze atılmasından önce, geçen hafta içinde Lübnan'ın güneyinden 30'dan fazla füze İsrail tarafına ateşlenmiş, İsrail de Hamas'ın Gazze Şeridi ve Lübnan'daki hedeflerini vurmuştu.

Sınır aşan karşılıklı füze saldırıları, İsrail güvenlik güçlerinin, Ramazan ayı sırasında, İsrail'in Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere şiddetli müdahalede bulunması sonrasında geldi. Suriye ile İsrail arasındaki saldırılar aynı zamanda, İslamiyet'teki Ramazan ayı, Yahudilik'teki Hamursuz Bayramı ve Hristiyanlık'taki Paskalya'nın denk geldiği günlerde meydana geldi.

rtr, AFP / DÇÜ, EC

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