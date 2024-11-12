İsrail'den Lübnan'da ateşkese ret: Operasyonlar sürecek

İsrail'in yeni Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'da ateşkesin gündemde olmadığını ve operasyonların hedefe ulaşılana dek süreceğini söyledi. Katz, ılımlı bir isim olarak görülen Gallant'ın yerine getirilmişti.

İsrail'de görevden alınan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yerine getirilen eski Dışişleri Bakanı Israel Katz, Lübnan'da ateşkesin ya da çatışmalara ara verilmesinin söz konusu olmayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Katz, İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı operasyonlarının ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin zaferin işareti olduğunu ve operasyonların sürdürülmesi gerektiğini belirterek savaşın hedeflerine ulaşılana dek Hizbullah'a yönelik saldırıların tüm şiddetiyle sürdürüleceğini ifade etti.

İsrail'in, teröre karşı mücadele hakkını ve Lübnan'daki savaşın hedeflerine ulaşmasını garanti altına almayan hiçbir anlaşmaya onay vermeyeceğini belirten Katz, bu hedefleri Hizbullah'ın silahsızlandırılması, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi ve çatışmalar nedeniyle tahliye edilen İsrail'in kuzeyindeki vatandaşların evlerine güvenli bir şekilde geri dönmesi olarak sıraladı.

Başbakan Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden almasını protesto gösterilerine binlerce kişi katılmıştı. Fotoğraf: IMAGO/SOPA Images

Ilımlı bakan görevden alınmıştı

İsrail tarihinin en sağ hükümeti olarak görülen, aşırı dinci ve milliyetçi bir koalisyona başkanlık eden Başbakan Benyamin Netanyahu, görece ılımlı bir isim olarak bilinen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı geçen hafta "güven eksikliği" gerekçesiyle görevden almış, "Bir savaşın ortasında Başbakan ve Savunma Bakanı arasında tam güven hiç olmadığı kadar elzemdir" demişti. Gallant'ın görevden alınması İsrail'de binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilmişti.

Savunma Bakanlığı görevine getirilen önceki Dışişleri Bakanı Israel Katz ise sertlik yanlısı ve popülist çizgisiyle biliniyor.

DW/BK,CÖ

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