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İsrail'den kara harekâtı açıklaması

27 Ekim 2023

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonlarının genişletileceğini açıkladı. Gazze Şeridi'nde ağır bombardıman devam ederken internet ve telefon bağlantılarının kesildiği bildiriliyor.

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne bombardımanı yoğunlaştırdı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne bombardımanı yoğunlaştırdı.Fotoğraf: AFP

Gazze'de ağır bombardıman başladığı haberleri gelirken İsrail ordusu, hava kuvvetleri ve kara birliklerinin operasyonları genişleteceğini açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, son saatlerde Gazze’ye yönelik saldırıları yoğunlaştırdıklarını belirterek, “Hava Kuvvetleri çok kapsamlı bir şekilde yer altındaki hedeflere saldırı düzenliyor ve terörist altyapıyı hedef alıyor. Son günlerde düzenlediğimiz hücum faaliyetlerinin devamı olarak bu akşam kara birliklerinin operasyonlarını genişleteceğiz” ifadelerini kullandı. 

AFP haber ajansı, İsrail ordusunun özellikle Gazze’nin kuzeyine yönelik bombardımanı yoğunlaştırdığını, saldırıların yerel saatle 19.00’da başladığını bildirdi. 

İsrail ordusu son günlerde karadan nokta operasyonlar gerçekleştirmişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Çarşamba gecesi yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, kara harekatının ertelendiği yönündeki haberleri yalanlayarak, planlamanın yapıldığını ve savaş kabinesinin kara harekatının takvimini belirlediğini açıklamıştı.

Hamas'tan destek çağrısı

Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas örgütü İsrail'in kara operasyonlarını genişleteceği açıklaması ile ilgili olarak, "Arap, Müslüman ülkeleri ve uluslararası kamuoyunu sorumluluk almaya, bu suçları ve insanlarımıza karşı katliam dizisini durdurmaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı. 

Hamas AB ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Gazze'nin dış dünyayla iletişimi kesildi

Gazze Şeridi'nde hava karardıktan sonra internet ve cep telefonu bağlantılarının kesildiği bildirildi.
Filistinli telekomünikasyon şirketi Paltel, İsrail saldırılarının sonucu olarak Gazze Şeridi’nde mobil ve internet hizmetlerinin kesildiğini duyurdu. 

Küresel internet erişimini takip eden Birleşik Krallık merkezli Netblocks da internet bağlantısının kesildiğini doğruladı. 
 

 

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