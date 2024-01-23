İsrail'den iki aylık ateşkes önerisi

Axios'un haberine göre İsrail Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakması karşılığında iki aylık bir ateşkes önerisinde bulundu.

İnternet portalı Axios'un haberine göre İsrail tüm rehinelerin serbest bırakılması ve rehine cenazelerinin Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla birkaç aşamada İsrail'e iade edilmesini öngören bir teklifte bulundu. İsrailli yetkililere dayandırılan haberde bunun karşılığında İsrail'in iki aylık bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

Plana göre Hamas ilk aşamada kadınlar, 60 yaş üstü erkekler ve hastaları serbest bırakacak. Bunu kadın askerler, ordu mensubu olmayan 60 yaş altı erkekler, erkek İsrail askerleri ve son olarak da rehinelerin cenazeleri izleyecek. Plan çerçevesinde İsrail de cezaevlerindeki Filistinli mahkumları salıverecek. Mahkumların sayısı üzerinde önceden anlaşmaya varılacak ve her bir Filistinlinin ismi müzakere edilerek belirlenecek.

Ancak habere göre söz konusu plan ne savaşın sona ermesini ne de uzun vadeli bir siyasi çözüm içeriyor. İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki büyük kentlerde varlıklarını azaltacak ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verilecek.

Gazze'deki İsrail askerleri Fotoğraf: Israeli Army/AFP

Bir günde 24 İsrail askeri öldürüldü

Öte yandan Gazze'de savaş nedeniyle can kayıpları da artıyor.

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra Gazze Şeridi'ne başlattığı kara harekatında tek bir gün içindeki en büyük kaybını verdi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde tek bir görevde 21 yedek askerin hayatını kaybettiğini, gün içinde toplam kaybın ise 24 olduğunu açıkladı.

Hamas altyapısına karşı operasyonda öldüler

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari, öldürülen 21 yedek askerin Gazze Şeridi'nin merkez kısmında Hamas'ın altyapısına karşı bir görev sırasında hayatını kaybettiğini belirtti. Hagari bir İsrail tankına tanksavar silahıyla saldırı düzenlendiğini, ordunun havaya uçurmayı planladığı bir binada da patlama meydana geldiğini kaydetti. Gazze Şeridi'ndeki bir başka görevde de üç İsrail askeri daha hayatını kaybetti. Bu sayı, İsrail'in Hamas yönetimindeki Filistin topraklarında üç aydır sürdürdüğü kara harekâtında bir günde verdiği en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

İsrail'de rehine yakınları parlamentodaki bir komite toplantısını bastı, milletvekillerinden rehinelerin serbest bırakılması için daha fazla çaba göstermelerini istedi. Fotoğraf: Steven Scheer/REUTERS

Soruşturma başlatıldı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, konuyla ilgili açıklamasında Pazartesi gününü savaştaki "en kötü günlerden biri" olarak niteledi. Netanyahu tek bir operasyonda 21 yedek askerin hayatını kaybetmesini "felaket" olarak tanımladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Netanyahu "Bundan mümkün olan tüm dersleri çıkaracağız ve savaşçılarımızın hayatlarını korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu. Savunma Bakanı Joav Gallant da olayla ilgili "ağır bir darbe" ifadesini kullandı.

7 Ekim'de Hamas ve diğer Filistinli örgütlerin yüzlerce militanı İsrail kentlerine saldırıda bulundu. İsrail'in açıklamalarına göre yaklaşık bin 140 kişinin öldürüldüğü saldırılarda 250 kişi de rehin alındı. Kasım ayında bir hafta süren insani ara sırasında yaklaşık 100 rehine serbest bırakıldı. İsrail raporlarına göre halen 132 rehine Hamas tarafından tutuluyor ve bunlardan 28'inin öldüğüne inanılıyor.

İsrail'in Hamas'ın saldırılarına yanıt olarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre çoğu kadın ve çocuk 25 bin 490 kişi öldürüldü.

AFP, dpa / EC, TY

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