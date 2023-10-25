İsrail: Hamas'a saldırı emri Tahran'dan verildi

İsrail, 7 Ekim'de Hamas tarafından düzenlenen saldırıların emrini İran'ın verdiğini ileri sürdü. İsrail ordusu İran'ın etkisini kırmak için Suriye'deki bazı mevzileri de vuruyor.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili İran'ı suçladı. İsrail ordusundan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail'e İran'ın emri üzerine saldırdığı ileri sürüldü.

İsrail'in bölgeyi ABD'li müttefikiyle birlikte izlediğini kaydeden İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, Yemen, Irak ve Lübnan'da Tahran destekli milislerin bulunduğunu belirtti.

Sözcü Tuğamiral Daniel Hagari televizyonda verdiği demeçte İran'ın Gazze'de Hamas'a istihbarat sağladığını ve internet üzerinden yürüttüğü mesaj kampanyalarıyla İsrail karşıtı duyguların küresel çapta körüklenmesine destek verdiğini de savundu.

Lübnan'da Hamas zirvesi

İsrail'in Hamas teröristlerini barındırmakla suçladığı Lübnan'da ise Lübnan Hizbullah'ının lideri Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Hizbullah'a ait El Manar televizyonunun haberine göre, Hamas ve İslami Cihat grupları Gazze'de "direnişin gerçek bir zafer kazanması için" yapılması gerekenleri değerlendirdi. Televizyon, toplantıya Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, Hamas başkan yardımcısı Salih El Aruri ve İslami Cihad lideri Ziyad El Nakhala'nın katıldığını duyurdu.

Hamas'tan füzeli saldırı

Bu arada Hamas, Çarşamba sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e yine füze fırlattı. Sınır bölgesinde çok sayıda roket alarmı verildi.

İsrail ordusundan Çarşamba günü yapılan açıklamada da, Gazze Şeridi'nde Hamas altyapısı ve teröristlere yönelik saldırılara devam edildiği belirtildi. Açıklamada, tünellerin, karargahların, silah depolarının ve silahların hedef alındığı vurgulandı.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdürüyor. Fotoğraf: AFP

"Batı Şeria'da da 100'ü aşkın Filistinli öldürüldü"

Gazze'de Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de patlak veren savaşta şimdiye kadar işgal altındaki Batı Şeria'da 100'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Açıklamaya göre Filistinlilerin çoğu İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskınlarda hayatını kaybederken, Filistinliler ve İsrailli yerleşimciler arasındaki şiddet olaylarında da artış yaşandı ve her iki taraftan da sivillerin yanı sıra askerler de öldürüldü.

Ramallah merkezli Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana, ilhak edilmiş doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da can kayıplarının hızla arttığını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise aynı dönemde bir güvenlik gücü mensubunun bir baskın sırasında öldürüldüğü kaydedildi.

Son saldırılarda Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de üç, Kalkilya'da bir Filistinlinin öldürüldüğü, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya'da da yine bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeyi bombalaması sonucu çoğu sivil 5 bin 791 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu ise Cenin mülteci kampındaki "teröristlere" insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, kamptaki "silahlı teröristlerin İsrail güvenlik güçlerine ateş açtığı ve patlayıcı maddeler fırlattığı" belirtildi. Açıklamaya göre askerler ayrıca yakındaki Brukin kasabasında da "silahlı teröristlere" ateş açtı ve burada da iki kişiyi gözaltına aldı.

İsrail, 1967 Arap-İsrail savaşından bu yana Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. 2005 yılında Gazze'den çekilen İsrail, bölgeye abluka uyguluyor.

Savaş Gazze'de büyük bir yıkıma neden oldu. Fotoğraf: Said Khatib/AFP

Suriye'de de can kayıpları var

Suriye devlet medyasında yer alan haberlere göre İsrail'in Suriye'nin güneyindeki mevzileri hedef alan saldırılarında ise en az sekiz Suriye askeri öldü, yedi asker de yaralandı.

SANA ajansının askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail, Çarşamba günü saat 01.45 sularında, işgal altındaki Suriye Golan'ı yönünden Dera kırsalındaki bazı askeri bölgeleri hedef alan bir hava saldırısı başlattı. Kaynak saldırının maddi hasara da yol açtığını belirtti.

Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaşta şiddet olaylarını belgeleyen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de saldırıyı doğruladı, ancak ölü sayısını dördü subay olmak üzere 11 asker olarak verdi.

Gözlemevi saldırının Karfa kasabası yakınlarındaki radar taburunu ve Dera'nın kuzey kırsalında bulunan İzraa bölgesindeki 12. Tugayı hedef aldığını belirtti.

AFP,Reuters,dpa/TY,EC

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