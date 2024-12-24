İsrail’den Husilerin terör listesine alınması için girişim

İsrail Avrupa'daki diplomatik temsilciliklerine, Hamas ile dayanışma amacıyla saldırılar düzenleyen Yemen'deki Husi milislerinin terör örgütü olarak nitelendirilmesini sağlamak için çalışmalar yapma talimatı verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar yaptığı açıklamada, "Husiler sadece İsrail için değil, tüm bölge ve dünya için bir tehdit oluşturuyor. Yapılması gereken ilk ve en temel şey Husileri terör örgütü olarak tanımlamaktır" ifadelerini kullandı.

Husiler, İsrail'in yanı sıra ABD, Suudi Arabistan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Avrupa Birliği (AB) ise Husileri terör örgütü olarak tanımlamıyor.

Netanyahu: Husilerin altyapısını vuracağız

Başbakan Benyamin Netanyahu da dün parlamentoda yaptığı açıklamada İsrail'i hedef alan füze saldırıları düzenleyen İran destekli Husileri uyardı. Netanyahu, "Savunma güçlerimize Husilerin altyapısını yok etme talimatı verdim, çünkü bize zarar vermeye çalışan herkes tam güçle vurulacaktır" dedi.

Ekim 2023'te Gazze'de savaşın başlamasından bu yana Filistinlilerle dayanışma için Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemilere ve İsrail'e yönelik saldırılar düzenleyen Husiler, dün gece de İsrail'e bir saldırı düzenledi. Ancak İsrail ordusundan verilen bilgilere göre, sirenlerin çalmasından kısa bir süre sonra fırlatılan füze İsrail topraklarına ulaşmadan etkisiz hale getirildi.

Husilerin Cumartesi gecesi Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısında ise 16 kişi yaralanmıştı. Bu saldırıda, İsrail'in füzeleri havada iken engelleme girişimi başarısız kalmıştı. Husilerin geçen hafta düzenlediği füze saldırılarında ise İsrail hava savunma sistemi tarafından parçalanan bir füzenin parçaları Ramat Gan'da bir okula düşmüş, sabah erken saatlerde binada kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Husileri 21 Aralık'ta Tel Aviv'i hedef alan saldırısında çok sayıda kişi yaralandı. Fotoğraf: Itai Ron/REUTERS

İsrail Husilerin saldırılarına misilleme olarak defalarca Yemen'de liman ve enerji tesislerini vurdu. Geçen Perşembe günü ise İsrail savaş uçakları ilk kez başkent Sanaa'daki hedeflere hava saldırısı düzenlemişti.

Katz'dan Husilerin liderine ölüm tehdidi

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da Hamas ve Hizbullah'ın liderlerini öldürdükleri gibi Husilerin de liderini öldüreceklerini söyledi. Katz, dün yaptığı konuşmada, "Husilerin stratejik altyapılarını vuracak ve liderlerinin başını keseceğiz. Tahran, Gazze ve Lübnan'da Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sanaa'da da yapacağız" ifadelerini kullandı.

Katz, bu sözleri ile İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikast düzenlediklerini ilk kez kabul etmiş oldu. Haniye, 31 Temmuz gecesi Tahran'a düzenlenen bir hava saldırısı ile hayatını kaybetmişti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hamas lideri Yahya Sinvar 16 Ekim'de Gazze'de, öldürülmüştü.

Husiler, radikal İslamcı Hamas ve Lübnan'daki Hizbullah milisleri ile birlikte İran'ın öncülüğünde İsrail'e karşı oluşturulan "Direniş Ekseni" içinde yer alıyor. İsrail ise bu oluşumu "Şer Ekseni" olarak tanımlıyor.

DW, AFP, AP, dpa/JD, EC

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