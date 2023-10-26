İsrail'den Gazze'ye tanklarla nokta operasyonu

İsrail ordusunun dün gece tanklarla kuzeyden Gazze Şeridi'ne girerek "hedefli baskın" gerçekleştirdiği bildirildi. Bir süredir kapsamlı bir kara harekatına hazırlanan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, baskının "savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık" niteliğinde olduğu belirtildi. Kara birliklerinin önceki baskınlarına kıyasla daha büyük bir askeri faaliyet olarak tanımlanan operasyonda "İsrail askerlerinin çok sayıda teröristi, terör altyapısını ve tanksavar mevzilerini tespit edip vurduğu ve operasyon alanını hazır hale getirdiği" açıklandı. Askerlerin baskının ardından İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

İsrail ordusu tarafından paylaşılan görüntüde, İsrail tanklarının sınır olduğu anlaşılan bir noktadan Gazze Şeridi'ne girerek ilerlediği görülüyor. Videoda yer alan görüntülere göre operasyona havadan da destek verildiği anlaşılıyor.

AFP'ye konuşan bir ordu yetkilisine göre bu 7 Ekim'den bu yana İsrail tanklarının Gazze Şeridi'ne ilk girişi değil.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada hava saldırılarının yanı sıra bir kez daha kara operasyonuna hazırlandıklarını duyurmuştu. ABD başta olmak üzere bazı uluslararası güçler savaşın bölgeye yayılma tehlikesi ve sivil kayıpların artması riski nedeniyle İsrail'e kara operasyonunu erteleme çağrısı yapıyor.

Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan çatışmaların üzerinden 3 haftadan fazla bir zaman geçti. Hamas'ın düzenlediği saldırılarda İsrail tarafında 1400 civarında kişi ölürken 200'den fazla kişi de rehin alınmıştı. İsrail o günden beri Hamas'ın kontrolünde olan Gazze Şeridi'nin aralıksız bombalıyor. Gazze'deki sağlık bakanlığı yetkililerine göreİsrail'in saldırılarında 6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre İsrail'in saldırıları nedeniyle 1,4 milyon insan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine göç etti.

GY, EC / AFP, Reuters

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