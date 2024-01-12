İsrail'den Erdoğan'a "soykırım" yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güney Afrika'nın soykırım suçlamasıyla İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı dava konusundaki açıklamalarına İsrail'den sert yanıt geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişinde Ermeni soykırımı bulunan bir ülke olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi İsrail'i hedef alan asılsız iddialarla övünüyor. Ermenileri, Kürtleri hatırlıyoruz. Tarihiniz kendini anlatıyor. İsrail, sizin barbar müttefiklerinize karşı yıkımda değil, savunmada" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in mahkûm olacağına inandığını söylemişti. "Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor ve bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkûm olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanının adaletine de inanıyoruz" demişti.

Erdoğan, daha önceki açıklamalarında İsrail'i "soykırım" ile suçlamış, partisi AKP'nin 15 Kasım'daki TBMM grup toplantısında "Karşımızda bir soykırım var" ifadesini kullanmış, Cezayir dönüşü uçakta da "İsrail'in Gazze'de ve diğer Filistin şehirlerinde uyguladığı devlet ve işgalci terörü bir insanlık suçudur, soykırımdır" demişti.

DW, DHA/JD, BK

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