İsrail'den Erdoğan'ın Hamas açıklamasına IŞİD'li yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AKP Grup Toplantısı'nda Hamas hakkında yaptığı açıklamalar İsrail'in tepkisine neden oldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Erdoğan'ın, "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur" şeklindeki sözlerine yayınladığı bir açıklama ile yanıt verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail tüm kalbiyle Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü Hamas hakkındaki insafsızca sözlerini reddetmektedir. Hamas bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları vahşice ve kasıtlı olarak katleden, sivilleri rehin alan, kendi halkını canlı kalkan olarak kullanan, IŞİD'den daha beter alçak bir terör örgütüdür" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "terör örgütünü savunma girişiminin ve kışkırtıcı sözlerinin, tüm dünyanın gördüğü dehşeti değiştirmeyeceğini" belirten Haiat, "Hamas=IŞİD" paylaşımı yaptı.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de Erdoğan'ın Hamas hakkındaki açıklamalarını kınadı. Hamas'ı savunmanın "vahim ve mide bulandırıcı" olduğunu belirten Salvini, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye Türkiye Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması tavsiyesinde bulunacağını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta bir araya gelmişti Fotoğraf: AK Party/Zuma/picture alliance

Erdoğan ne dedi?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grubu toplantısında yaptığı açıklamada "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur" sözlerinin yanı sıra İsrail'e de seslendi.

"Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok" diyen Erdoğan, İsrail'e gitme projesini de iptal ettiğini söyledi.

Türkiye ve İsrail 2022'nin Ağustos ayında normalleşme sürecini başlatmış ve ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkartılmasını kararlaştırmıştı. Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, New York'ta Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında uzun bir süre sonra ilk kez bir araya gelmişti. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin, yakın bir tarihte karşılıklı olarak birbirlerinin ülkelerini ziyaret etme konusunda anlaştıkları bildirilmişti.

rtr,DW/BÖ,BK

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