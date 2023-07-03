İsrail'den Cenin'e operasyon: 8 ölü

İsrail'in Cenin'deki mülteci kampının da aralarında bulunduğu bölgeye yönelik başlattığı askeri operasyonda şimdiye kadar en azsekiz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail güvenlik güçlerinin, Cenin kentinde, içinde mülteci kampının da bulunduğu bir bölgeye sabaha karşı yerel saat ile 01:00'da başlattığı operasyonda şu ana dek en az 8 Filistinli hayatını kaybetti. Operasyon neticesinde yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı 10 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Ev ve Bahçe" adı verilen askeri operasyon ile, Cenin'deki mülteci kampı da dahil, "terörist yapılanmaların bulunduğu" iddia edilen yerlere düzenlendiği savunuldu. İsrail makamları militan Filistinli organizasyonları, mülteci kampındaki insani yardım çalışmaları kılıfı altında örgütsel faaliyetler yürütmekle suçluyor. Ordu, Cenin'de bulunan mülteci kampında Cenin Taburu'nun komando merkezi olduğunu ve operasyonda bu merkezin hedef alındığını ve geçen aylarda İsrail'e yönelik saldırılarda, teröristlerin gizlendiği bir bina ile bir silah deposunun da vurulduğunu duyurdu. İsrail makamlarının verilerine göre, söz konusu operasyona yaklaşık 2 bin askerin katılıyor.

İsrail ordusunun Cenin kentine düzenlediği operasyonda, yoldaki engelleri kaldıran, İsrail'e ait bir iş makinesi Fotoğraf: Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images

İsrail: Mülteci kampı savaş bölgesidir

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Filistinli örgütler ile Cenin Taburu'na yönelik operasyonun düzenlendiği bölgeyi "terör kavşağı" olarak nitelendirdi. Filistin Kızılayı Direktörü Mahmut El-Saadi ise, AFP haber ajansına verdiği röportajda, İsrail'in operasyonu, bölgeye havadan bombardımanlar ve karadan saldırılarla eş güdümlü gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Richard Hecht ise,"Hala teröristlerin deposundayız. Silah ve mühimmatlarına el koyuyoruz. Cenin kenti ve oradaki mülteci kampı savaş bölgesidir"dedi. Hecht, devam eden operasyonda şu ana dek bir İsrail askerinin hafif yaralandığını bildirdi.

İsmail Haniye: Dehşet verici

Hamas örgütü eski lideri İsmail Haniye, İsrail Ordusu'nun operasyonunu "dehşet verici" olarak nitelendirdi. Filistinli İslami Cihat örgütü de "Düşmana Cenin'de bütün şiddetiyle karşılık verme yönünde her türlü ihtimal mümkündür" tehdidinde bulundu.

Cenin, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunuyor ve kentin kenarındaki kampta 17 bin mülteci kalıyor. İsrailli yetkililerce "Filistinli teröristlerin kalesi" olarak nitelenen Cenin, Filistin Özerk Yönetimi altında olmasına rağmen sık sık İsrail Ordusu'nun operasyonlarına maruz kalıyor. İsrail'in dün gece başlattığı operasyonu Abbas'ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "yeni bir savaş suçu" diyerek kınamış ve uluslararası toplumu da "Utanılası suskunluğunu bozmaya ve yaşananlara ciddi bir karşılık vermeye" çağırmıştı.

İsrail'in Cenin bölgesine düzenlediği operasyonuna katılan zırhlı araçlar Fotoğraf: Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

Yaklaşık iki hafta önce düzenlenen askeri operasyonda Cenin'deki mülteci kampında yaşayan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İsrail'in operasonu sonrasında iki silahlı Filistinlinin Eli yerleşim bölgesindeki bir benzinliğe düzenlediği saldırıda dört İsrailli yerleşimci hayatını kaybetmişti. Buna misilleme olarak da İsrail Ordusu aynı hafta yine Cenin kenti yakınlarında, terör hücresi olduğunu iddia ettiği yere saldırmış ve üç Filistinliyi silahlı hava aracı ile katletmişti.

Son aylarda Batı Şeria'da şiddet artıyor. AFP haber ajansının topladığı verilere göre sene başından bu yana 182 Filistinli, 25 İsrailli, bir İtalyan, bir de Ukraynalı meydana gelen olaylar, operasyon veya saldırılarda hayatını kaybetti.

AFP,KNA,Reuters,dpa / ETO,ET

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