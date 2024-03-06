İsrail'den Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yerleşim yerine izin

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yerleşim yerinin inşa planına izin verdi.

Aşırı sağcı çizgideki İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Maale Adumim'de bir İsrailli sivilin öldüğü 22 Şubat tarihli saldırı sonrasında işgal altındaki bölgelerde Yahudi yerleşim yerlerinin genişletileceğini söylemişti.

İsrail Yerleşimler ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hemen hemen 3 bin 500 yerleşim birimi. Sözünü verdik, yapıyoruz. Birlikte yerleşim yerlerini ilerletmeyi sürdüreceğiz" dedi. Bakan Strock, Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı Dindar Siyonist Parti'den parlamentoya seçilmişti.

Yerleşim yerlerini izleyen İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi'nin açıklamasına göre Maale Adumim, Kedar, Doğu Kudüs ve Efrat'ta 3 bin 426 konuta planlama komitesinin kararıyla izin verildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Fotoğraf: Daniel Kalker/picture alliance

Almanya'dan kınama: Terörizm yeni yerleşimlere gerekçe olamaz

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin kararına tepki göstererek verilen inşa izinlerinin geri alınmasını istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail'in işgal altındaki Filistin bölgelerindeki yerleşim yerleri inşa etme politikası, yürürlükteki devletler hukukuna ciddi biçimde aykırıdır ve iki devletli çözüm çabalarını zayıflatmaktadır" denildi.

"Yerleşim yerlerinin genişletilmesi bölgedeki tüm insanlar açısından barış ve güvenliği eşit bir biçimde tehlikeye sokmaktadır" açıklamasını yapan Alman Dışişler,i terörist şiddetin her türlü biçiminin en sert biçimde kınandığını ancak terörizmin yasa dışı yerleşimlerin teşviki için gerekçe oluşturmadığını ifade etti.

İsrail, Arap ülkeleri ile 1967 yılında yaptığı Altı Gün Savaşı sonrasında Golan Tepeleri, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü ele geçirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Smotrich'in açıklamalarının ardından yaptığı açıklamada İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri açmasının uluslararası hukukla "bağdaşmadığını" söylemişti.

1949 yılında kabul edilen Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca işgalci gücün işgal statüsündeki topraklara sivilleri yerleştirmesi hukuka aykırı.

İsrail ise uluslararası toplumun itirazlarına rağmen yıllardır işgali altındaki bölgelerde yerleşim yerlerini genişletiyor. Yaklaşık 3 milyon Filistinlinin yaşadığı Batı Şeria'da 490 binden fazla İsrailli ikamet ediyor.

DW, AFP, dpa / EC, BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?