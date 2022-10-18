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Foto: Batı KudüsFotoğraf: Chris McGrath/Getty Images
Politikaİsrail

İsrail'den Avustralya'nın Kudüs kararına tepki

2 saat önce

İsrail hükümeti, Avustralya'nın Batı Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararını geri çekmesini kınadı. Başbakan Lapid, bunun "acele alınmış bir karar" olduğunu savundu.

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İsrail Başbakanı Yair Lapid, Avustralya hükümetinin Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesine tepki gösterdi.

Bu kararın, "acele alınmış bir karar" olduğunu belirten Lapid, "Sadece Avustralya hükümetinin diğer meselelerde daha ciddi ve profesyonelce hareket etmesini umabiliriz" dedi. Lapid konuyla ilgili açıklamasında, "Kudüs, İsrail'in ebedi ve birleşik başkentidir; hiçbir şey bunu değiştirmeyecek" ifadelerine yer verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Avustralya Büyükelçisi'nin resmi olarak nota vermek için bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Avustralya'nın İşçi Partili Anthony Albanese başbakanlığındaki sol eğilimli hükümet dün, bir önceki hükümetin Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri aldığını açıklamıştı.

"İki devletli çözüm" vurgusu

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin her zaman "İsrail'in dostu olmaya" devam edeceğini belirtmiş ve Canberra'nın, "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" vurgulamıştı.

Avustralya'nın büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmayı sürdüreceğini açıklayan Wong, Avustralya hükümetinin "adil ve kalıcı iki devletli çözüm yolunda sorumluluk bilinciyle ilerleme sağlanması" yönündeki uluslararası çabalara taahhüdünü yineledi.

2017'deABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Avustralya hükümeti de Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurmuş ancak Tel Aviv'deki büyükelçiliğini taşımamıştı. Scott Morrison başbakanlığındaki dönemin Avustralya hükümeti, iki devletli bir çözüme ulaşılması halinde Doğu Kudüs'ü olası bir Filistin devletinin başkenti olarak tanımaya da hazır olduklarını açıklamıştı.

1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail 1980 yılında tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etmişti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmemişti.

AFP,dpa/BÖ,BK

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