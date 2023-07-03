İsrail'den operasyon: Batı Şeria'da üç Filistinli öldü

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği askeri operasyonda en az üç Filistinli öldü. İsrail, operasyonun "terörist altyapıyı" hedef aldığını belirtti.

Batı Şeria'daki Cenin kentine İsrail tarafından düzenlenen askeri operasyonda en az üç Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon sonucu 20'den fazla kişinin de yaralandığı, bunlardan yedisinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Ev ve bahçe" adı verilen operasyonun "terörist altyapıyı" hedef aldığı ve Pazartesi sabahı da sürdüğü ifade edildi. Cenin ve yaklaşık 17 bin nüfuslu mülteci kampı, militan Filistinlilerin kalesi olarak biliniyor.

İsrail ordusunun açıklamasında, düzenlenen hava operasyonunda "silah deposu, teröristlerin buluşma yeri ve gözlem noktası olarak kullanılan bir komuta ve iletişim merkezinin" hedef alındığı ifade edildi. Hava saldırılarının ardından, İsrail ordusu yaklaşık 100 askeri araç ve kara birlikleri ile kente girdi.

İsrail ordu sözcüsü Richard Hecht, operasyonun "gerektiği kadar uzun" süreceğini söyledi. Ordunun Cenin mülteci kampına odaklandığını belirten Hecht, burada dün gece "en az yedi teröristin etkisiz" hale getirildiğini belirtti. Hecht, mülteci kampında yaşayanların İsraillilere yönelik onlarca saldırı düzenlediğini aktardı.

İsrail, Batı Şeria'ya askeri operasyon düzenledi Fotoğraf: Raneen Sawafta/REUTERS

İsrail Savunma Bakanı Joav Galant da, Cenin'de ordunun "aktif ve kararlı bir şekilde ilerleyeceğini" söyledi. Galant, İsrail'in savunma unsurlarının her senaryoya hazırlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Hamas'tan Cenin'e destek sözü

Filistinliler, Cenin'de elektriklerin kesildiğini bildirirken, bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda caddenin hasara uğradığı görüldü.

Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran radikal İslamcı Hamas'ın yanı sıra İslami Cihat gibi örgütler de son yıllarda Cenin'de nüfuzunu artırdı. İsrail'in operasyonu sonrasında Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere harekete geçmeleri çağrısı yaparken, Cenin'deki savaşçılarına da destek sözü verdi. Militan Filistinlilerin örgütü İslami Cihat da, "Bu saldırganlık sona ermediği sürece, olası misillemeler geniş ve kapsamlı olacak" açıklamasını yaptı.

Batı Şeria'da iki Filistinli'nin yaklaşık iki hafta önce düzenlediği saldırıda dört İsrailli'nin hayatını kaybetmesinden beri bölgede İsrailli yerleşimciler ve Filistinliler arasında şiddet olayları yaşanıyor.

İsrail, Filistin toprağı olan Batı Şeria'yı 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal etmişti. Filistinliler Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü kapsayan topraklarda bir devlet kurmayı hedefliyor.

AFP, dpa/JD, BÖ