İsrail'den altı gazeteciye terör suçlaması

İsrail ordusu Al Jazeera televizyonu muhabiri altı gazeteciyi terör örgütü üyesi olmakla suçladı. Kanal yönetimi ve meslek birlikleri güvenilir kanıtlar olmaksızın yapılan suçlamaya tepki gösterdi.

İsrail, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu için çalışan altı gazeteciyi Hamas veya İslami Cihad üyesi olmakla suçladı. Gazetecilerin fotoğrafları ve isimleri sosyal medyadan yayınlandı.

İsrail ordusundan (IDF) yapılan açıklamada, bu kişilerin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliğince terör örgütü kabul edilen Hamas veya İslami Cihad'a üye olduklarına dair "belge, telefon kayıtları ve maaş bilgilerinin" ele geçirildiği öne sürüldü. İsrail basını altı gazetecinin isimlerinin yer aldığı bazı Excel ve Word dokümanları yayınladı.

Gazetecilerin susturulmak istendiğini savunan Al Jazeera televizyonu iddiaları reddetti. Kanaldan yapılan açıklamada, "Al Jazeera gazetecilere yönelik suçlamalarını kınıyor" denildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in söz konusu isimlere yönelik olası eylemlerini terör suçlamasıyla meşrulaştırmaya çalıştığı uyarısı yapıldı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamayla IDF'nin gazetecileri hedef almasına tepki gösterdi.

"İsrail geçmişte de güvenilir kanıtlar olmaksızın benzer asılsız iddialar ortaya attı" diyen CPJ'ye göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 128 gazeteci öldürüldü.

İsrail geçtiğimiz aylarda Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerini yasaklamıştı.

DW,Reuters / MUK,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?