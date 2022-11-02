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Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partisinin bir seçim pankartı.
Fotoğraf: Menahem Kahana/AFP
Politikaİsrail

İsrail'deki seçimlerde Netanyahu önde

3 saat önce

İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinde eski Başbakan Benyamin Netanyahu yarışı önde götürüyor. 12 yıl iktidarda kalan Netanyahu'nun yeniden başbakan olma ihtimali oldukça yüksek.

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İsrail'de dün yapılan parlamento seçimlerinde oyların yaklaşık üçte biri sayıldı. Sonuçlara göre Başbakan Yair Lapid'in liberal cephesinde yer alan birçok küçük siyasi parti yüzde 3,25'lik seçim barajının altında kalarak parlamentoya girmeyi başaramıyor. Bunlar arasında sol liberal Meretz partisi ve Birleşik Arap Listesi de bulunuyor. Yine İsrailli Arapların haklarını savunan Balad da mevcut sonuçlara göre Knesset'e milletvekili gönderemeyen partiler arasında.

Eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu (sağda) eşiyle birlikte oy kullandı.
Eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu (sağda) eşiyle birlikte oy kullandı.Fotoğraf: Maya Alleruzzo/AP/picture alliance

Sonuçlara göre sağ muhafazakar çizgideki ana muhalefet lideri Benyamin Netanyahu'nun tekrar başbakan olması ihtimali ise bir hayli yüksek. 73 yaşındaki Netanyahu'nun liderliğini yaptığı sağcı cephenin 120 üyeli Knesset'te 62 sandalye ile kıl payı da olsa çoğunluğu elde edebileceği belirtiliyor. Lapid cephesinin sandalye sayısı ise 53-54 düzeyinde kalıyor.

Netanyahu'nun Likud partisi sayılan oylara göre yaklaşık 30 sandalye ile meclisteki birinci parti olurken Başbakan Lapid'in partisi Yeş Atid 22 ila 24 milletvekiliyle ikinci sırada geliyor. Üçüncü sırada ise İsrail tarihinde bir ilk olarak aşırı sağcı çizgideki Dindar Siyonist Parti yer alıyor.

İsrail'de oy kullanan bir İsrailli Arap
Fotoğraf: Saeed Qaq/apaimages/IMAGO

İsrail'de geçmişte olduğu gibi oy sayım işleminin uzun sürmesi bekleniyor. Geçici sonuçların en erken Perşembe günü belli olacağı tahmin ediliyor.

Eski İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu seçim sonrasında Küdüs'te taraftarlarına yaptığı konuşmada "İsrail halkından büyük bir güven oyu aldık. Büyük bir zaferin eşiğindeyiz" dedi. Netanyahu'nun 2009 yılında başlayan ve 12 yıl süren iktidarı Haziran 2021'de Yair Lapid'in liberaller, sağcılar ve İsrail tarihinde ilk kez bir Arap partisiyle ittifak kurarak iktidara gelmesiyle sonlanmıştı.

AFP, Reuters / EC, HT

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