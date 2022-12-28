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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimleri
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimleriFotoğraf: imago images/CHROMORANGE
PolitikaFilistin Bölgeleri

İsrail'de yeni hükümet Batı Şeria'yı İsrail toprağı saydı

7 dakika önce

İsrail'de yarın yemin ederek göreve başlaması beklenen, ülke tarihinin "en sağ" hükümeti, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini öncelikli konu ilan etti.

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Benyamin Netanyahu liderliğinde yarın yemin ederek göreve başlaması beklenen sağ hükümet, öncelikler listesinde Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin birinci sırada yer alacağını açıkladı.

Netanyahu'nun Likud partisinin yayımladığı yeni hükümetin politikalarını içeren kılavuzda, "önceliğin İsrail topraklarının her karışında yerleşimleri kalkındırıp ilerletmek" olduğu belirtilerek Celile, Negev, Golan Tepeleri ile Batı Şeria'nın Tevrat'taki ismi olan Yahudiye ve Samarya bölgeleri İsrail topraklarına örnek olarak sayıldı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri uluslararası toplum tarafından yasa dışı olarak değerlendiriliyor. İsrail hükümetlerinin Filistin Özerk Yönetiminin merkezinin bulunduğu bölgede yıllardır Yahudi yerleşimlerini genişletme politikası izlemesi barış sürecini de tıkayan konulardan biri olmuştu.

Benyamin Netanyahu
Benyamin NetanyahuFotoğraf: Abir Sultan/AP Photo/picture alliance

İsrail tarihindeki "en sağ" hükümet olarak değerlendirilen ve Netanyahu'nun ultra Ortodoks olarak nitelendirilen koyu dinci ve aşırı milliyetçi partilerle oluşturduğu koalisyon döneminde Batı Şeria'da gerginliğin daha da tırmanmasından endişe ediliyor.

2009-2021 yılları arasında Başbakanlık yapan Netanyahu, görev başındayken hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakim karşısına çıkmak zorunda kalmıştı. Yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Netanyahu ise suçlamaları reddederek kendisine yönelik bir siyasi "cadı avı" yürütüldüğünü savunuyor.

AP/BK,JD

 

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