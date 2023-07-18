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Politikaİsrail

İsrail'de yargı reformu planlarına karşı "Direniş Günü"

2 saat önce

Netanyahu hükümetinin yargıyı yeniden yapılandırma planları yine kitlesel protestolara neden oluyor. Planları eleştirenler İsrail'in bir diktatörlüğe dönüşmesinden endişe ediyor.

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İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargıyı yeniden yapılandırma planları yoğun protestolara neden oluyor.
İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargıyı yeniden yapılandırma planları yoğun protestolara neden oluyor. Fotoğraf: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

İsrail, hükümetin tartışmalı yargı reformu planları nedeniyle kitlesel protestolara sahne olmaya devam ediyor. Tel Aviv'de sokaklara dökülen yüzlerce göstericinin borsanın girişini kapattığı bildiriliyor. Yine Tel Aviv'de aralarında eski askerlerin de olduğu yaklaşık bin kişinin bir askeri karargâha giriş çıkışları engellediği haber veriliyor. Basında çıkan haberlere göre göstericiler ülkede birçok cadde ve otobanı da trafiğe kapattı. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre "Direniş Günü" adı altında gün boyunca ülkenin farklı noktalarında gösteriler ve eylemler yapılacak. Öğleden sonra birçok kentte tren istasyonlarında da eylemler yapılması planlanıyor. Bu nedenle ülkede tren seferlerinin ciddi ölçüde sekteye uğraması bekleniyor.

Hükümetin yargıyı yeniden yapılandırma planları aylardır kitlesel protestolara neden oluyor. Plan, yargının ve Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırmayı ve parlamento ile başbakanın konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Gelecek hafta Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin reform planları doğrultusunda Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasına dair yasal düzenlemenin parlamentodan geçirilmesi öngörülüyor.

Protestocular ABD'den destek bekliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise bugün Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek. Netanyahu hükümetinin reform planlarına karşı protestoları düzenleyen organizatörler, İsrail'in en yakın müttefiki olan ABD'nin nüfuzunu kullanarak bu planları engellemesi çağrısında bulunuyor. Washington da daha önce İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

Hakkında yolsuzluk davası süren Netanyahu, hakimleri siyasi süreçlere müdahil olmakla suçlayarak, reformun kuvvetler ayrılığındaki dengeyi yeniden kurmak için gerekli olduğunu savunuyor. Reform planlarını eleştirenler ise kuvvetler ayrılığının ortadan kalkmasından ve İsrail'in bir diktatörlüğe dönüşmesinden endişe ediyor.

dpa / AÜ, EC

 

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