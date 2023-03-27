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Fotoğraf: Ohad Zwigenberg/AP Photo/picture alliance
Politikaİsrail

İsrail'de yargı krizi: Cumhurbaşkanı'ndan hükümete çağrı

4 saat önce

İsrail'de iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yasal düzenlemenin neden olduğu kriz büyüyor. On binlerce gösterici, protesto için sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete çağrı geldi.

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İsrail'de hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle yaşanan kriz derinleşiyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bu yasal düzenlemeye karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından dün akşam on binlerce protestocu sokaklarda gösteri düzenledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bu düzenlemenin hayata geçirilmemesi için hükümete çağrıda bulundu.

Herzog, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumluluğum gereğince, İsrail halkının birliğinin selameti için size bu yasa sürecini derhal durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.

"Tüm ulusun büyük bir endişe içinde" olduğunu belirten Herzog, "Güvenliğimiz, ekonomimiz, toplumumuz tehdit altında" dedi. Büyük oranda sembolik bir göreve sahip olan İsrail Cumhurbaşkanı, "Uyanın artık!" diye ekledi.

Netanyahu tarafından görevden alınan Savunma Bakanı Gallant, iktidardaki Likud partisi içinde, tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan ilk üst düzey isim olmuştu. Gallant, bu düzenlemenin ülkede neden olduğu derin ayrılıkların orduyu zayıflatma tehdidi oluşturduğunu belirtmişti. Gallant'a Likud partisinden başka isimler de destek vermişti.

Kudüs'teki protestolarda polis göstericilere karşı tazyikli su kullandı.
Kudüs'teki protestolarda polis göstericilere karşı tazyikli su kullandı.Fotoğraf: Ronen Zvulun/REUTERS

Tartışmalı yargı düzenlemesi

Gallant'ın görevden alınmasının ardından düzenlenen protestolar kapsamında başta Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen göstericiler, Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin planladığı yargı düzenlemesinin İsrail demokrasisini tehdit ettiğini savunuyor.

Netanyahu liderliğindeki hükümet, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran "yargı reformu" planını Ocak ayında kamuoyuna duyurmuştu. Ancak bağımsız yargıyı zayıflattığı ve güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle eleştirilen bu düzenleme, İsrail'de daha önce de 10 hafta boyunca protesto gösterilerine neden olmuştu.

Düzenleme, Başbakan'ın mahkeme kararıyla görevden alınmasını da zorlaştırıyor. Bu değişikliğin, hakkındaki yolsuzluk davası süren Netanyahu'nun işini kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

Netanyahu ise düzenlemenin seçilmişlerle yüksek yargı arasındaki dengeyi yeniden oluşturmak için gerekli olduğunu öne sürüyor.

Hükümetin tartışmalı düzenlemeyi bu hafta içinde parlamentonun onayına sunması bekleniyordu. Ancak 120 üyeli Knesset'te 64 sandalyesi bulunan koalisyonun, son protesto dalgasının ardından nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

DW,rtr,AFP,AP,dpa/CÖ,HT

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