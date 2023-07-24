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Politikaİsrail

İsrail'de tartışmalı yasa tasarısı meclisten geçti

2 saat önce

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yasaların uygunluğunu denetleme yetkisini ortadan kaldıran tartışmalı kanun tasarısı mecliste kabul edildi. Muhalefet, yeni yasayla yürütmede keyfiyetin artacağı görüşünde.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yasa tasarısının onaylanmasının ardından tebrikleri kabul ediyor - (24.07.2023)
İsrail Başbakanı Netanyahu, tartışmalı yasa tasarısının onaylanmasının ardından tebrikleri kabul ediyorFotoğraf: Amir Cohen/REUTERS

İsrail'de yoğun protestolara yol açan yargı reformu kapsamında, Yüksek Mahkemenin hareket alanını daraltan ilk yasa paketi mecliste (Knesset) kabul edildi.

Knesset'te muhalefet milletvekillerinin boykot ettiği oylamada hazır bulunan 120 milletvekilinden 64'ü yasa tasarısına "evet" oyu kullandı. Yeni yasa uyarınca Yüksek Mahkeme, hükümetin ya da bakanların kararlarının uygunluğunu denetleyemeyecek. Yüksek Mahkeme, "uygun" bulmadığı kararların yürürlüğe girmesini engelleyebiliyordu.

Yazılı anayasası bulunmayan, temel hukuk ve hakların Temel Yasalar adı altında düzenlendiği İsrail'de Yüksek Mahkeme, hukuk devleti ve insan haklarının korunmasında önemli bir rol üstleniyordu. Yasayı eleştirenler, böylelikle idarede keyfiyetin önünün açılacağı, önemli görevlerde keyfi atamalara ve yolsuzluklara zemin hazırlanacağı endişesi taşıyor.

Tartışmalı yasa tasarısının Knesset'te kabulünü protesto eden, ellerinde İsrail bayraklarıyla çok sayıda protestocu - (24.07.2023)
İsrail'de halk, tartışmalı yasa tasarısının kabulünü Knesset önünde protesto ettiFotoğraf: MENAHEM KAHANA/AFP

İsrail tarihinin en "sağ" hükümetine başkanlık eden Başbakan Benyamin Netanyahu ise Yüksek Yargı'nın siyasi kararlara çok fazla müdahil olduğu suçlamasında bulunuyordu. Hükümet, Yargı ve Yüksek Mahkemenin yetkilerinin sınırlandırılmasıyla meclis ve Başbakanın güçlendirileceğini savunuyordu. Siyasi gözlemciler, Netanyahu'nun aşırı dinci koalisyon ortaklarının da yasadan yana baskı yaptığını belirtmekle birlikte, yasal düzenlemenin, hakkında uzun süredir devam eden yolsuzluk davası bulunan Netanyahu'nun da işine yarayacağı görüşünü dile getiriyor.

Altı ayı aşkın bir süredir toplumu ikiye bölen ve on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerine neden olan yasa tasarısı, başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere Batılı ülkelerce de eleştirilmiş, ancak bir uzlaşma için son ana kadar yürütülen müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Mecliste oylama öncesinde 24 saati aşan tartışma oturumuna da protesto gösterileri eşlik etti. Knesset önünde yüzlerce kişinin katıldığı gösteriye polis tazyikli su ile müdahale etti.

 

dpa,AFP / BK,ET

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