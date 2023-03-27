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Israel I Proteste gegen Benjamin Netanjahu
Fotoğraf: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance
Politikaİsrail

İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesi askıya alındı

19 dakika önce

Protestoların hedefindeki Netanyahu televizyonda yaptığı açıklama ile tartışmalı yargı düzenlemesinin askıya alındığını duyurdu.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, haftalardır süren kitlesel protestoların ardından tartışmalı yargı reformunun askıya alındığını açıkladı.

Netanyahu Pazartesi akşamı televizyonda yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, yargı reformunun münferit yasama projelerine nihai onay sürecinin, Nisan ortasında meclis tatilinin ardından devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da aralarında olduğu kesimler yasama sürecinin ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu dün, yargı düzenlemesinin durdurulmasını talep eden Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı. Gallant'ın görevden alınması üzerine yüz binlerce kişi sokaklara dökülerek ülke genelinde protesto eylemleri gerçekleştirmişti.

Hükümetin yargıyı yeniden yapılandırma planları haftalardır kitlesel protestolara neden oluyor. Plan, yargının ve Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırmayı ve parlamento ile başbakanın konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başbakan Benyamin Netanyahu
Başbakan Benyamin NetanyahuFotoğraf: Ronen Zvulun/REUTERS

Hakkında yolsuzluk davası süren Netanyahu, reformun kuvvetler ayrılığındaki dengeyi yeniden kurmak için gerekli olduğunu savunuyor. Reform planlarını eleştirenler ise kuvvetler ayrılığının ortadan kalkmasından ve İsrail'de demokrasinin erozyona uğramasından endişe ediyor.

AFP/TY,BK

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