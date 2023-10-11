İsrail'de "savaş kabinesi" kuruluyor

İsrail'de Başbakan Netanyahu ile muhalefetteki Benny Ganz'ın, savaş süresince görev yapacak acil durum hükümeti ve savaş kabinesi kurulmasında anlaştıkları açıklandı. Ana muhalefet lideri Lapid ise hükümete katılmadı.

İsrail'de 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından Gazze'ye yönelik bombardıman devam ederken savaş boyunca görevde kalacak bir "acil durum hükümeti" ve "savaş kabinesi" oluşturulmasında anlaşmaya varıldı.

Başbakan Benyamin Netanyahu ile muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz arasında bugün gerçekleşen görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, "İki liderin bir acil durum hükümeti ve savaş kabinesi oluşturma konusunda anlaştığı" bildirildi.

İsrail'de geçmişte savunma bakanlığı ve genelkurmay başkanlığı görevleri üstlenen Gantz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İsrail her şeyden önce gelir" ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre üç kişilik "savaş kabinesi"nde Netanyahu ve Gantz dışında, Savunma Bakanı Yoav Gallant da yer alacak. Gallant, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından Gazze'nin topyekûn abluka altına alınacağı açıklaması ve ardından Gazze Şeridi'ne saldırılar konusunda, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım" ifadesiyle sivillerin hedef alınması konusunda eleştirilere hedef olmuştu.

Gantz'ın partisinden eskiden genelkurmay başkanlığı görevinde bulunmuş olan Gadi Eisenkot ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de kabinede gözlemci olarak yer alacakları bildirildi.

Lapid katılmadı

Ana muhalefet lideri Yair Lapid'in ise Netanyahu'nun çağrısına rağmen "acil durum" hükümetine katılmaması dikkat çekti. Ancak Netanyahu ile Gantz'ın ortak yazılı açıklamasında, savaş kabinesinde Lapid'in yerinin hazır olduğuna vurgu yapıldı.

Netanyahu'nun ülke içinde tartışmalara yol açan aşırı sağcı ve aşırı dinci koalisyon ortaklarının da hükümette yer almaya devam edeceği belirtildi. Başbakan Neyanyahu, ülke içinde yoğun protestolar ve kutuplaşmaya yol açan yargı reformu planını ise rafa kaldırdığını açıkladı. Netanyahu-Gantz ortak açıklamasında bu konuya, "Savaş sırasında, savaşla ilgisi bulunmayan yasa tasarıları ya da hükümete ait teklifler gündeme alınmaz" ifadesiyle yer verildi.

"Savaş kabinesi"nde, Gantz'ın Ulusal Birlik partisinden beş kişiye de devlet bakanlığı verileceği kaydedildi.

AFP / BK,ET

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