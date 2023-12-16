İsrail'de rehinelerin yanlışlıkla vurulması tepki topladı

İsrail ordusunun Gazze'de yanlışlıkla üç rehineyi vurarak öldürmesi tepkiye yol açtı. Savunma Bakanlığı önünde toplanan kalabalık, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest kalması için yeni bir uzlaşma talep etti.

İsrail ordusunun, Gazze'deki operasyonlar sırasında yanlışlıkla üç rehineyi öldürmesi tepkilere neden oldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, üçü de henüz yirmili yaşlarında olan Yotam Haim, Alon Şamriz ve Samer El-Talalka'nın Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında ordu birlikleri tarafından yanlışlıkla tehdit olarak algılandığını, bunun sonucunda da ateş açılarak öldürüldüklerini açıkladı.

Hagari, IDF'nin bu felaketten dolayı derin üzüntü duyduğunu ve ailelerin acısını paylaştığını söyledi. Hagari, olaydan derhal gerekli derslerin de çıkarılacağını belirterek, "şeffaf bir soruşturma süreci" sözü verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Cuma akşamı yaptığı açıklamada üç gencin öldürülmesini "dayanılmaz bir trajedi" olarak tanımladı. Netenyahu, İsrail'in tamamının öldürülen gençlerin yasını tuttuğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı önünde gösteri

Cuma akşamı üç rehinenin ordu tarafından öldürüldüğü haberinin yayılmasının ardından yüzlerce İsrailli Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığının önünde toplandı. Olaya tepki gösteren eylemciler, Netanyahu hükümetinden hâlâ Hamas'ın elinde bulunan 129 rehinenin salıverilmesini sağlamasını talep etti. İsrail bayrakları ve dövizler taşıyan göstericiler, "her gün bir rehinenin hayatını kaybettiğini" belirterek derhal bir uzlaşma talep ettiklerini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas, 7 Ekim'deki saldırıları esnasında 240 kişiyi rehin almıştı. Kasım ayında kısa süreliğine hayata geçirilen ateşkes çerçevesinde 100'den fazla rehine, İsrail'in elindeki Filistinli mahkumlarla takas edilerek, serbest bırakılmıştı. Ancak ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmalar devam etmişti.

Filistin'de öldürülenlerin sayısı 18 bin 800'ü aştı

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, bin 200 kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilen Hamas saldırılarının ardından İsrail'in başlattığı operasyonlarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 800'ü aştı. Ölenlerin yaklaşık 8 bininin çocuk olduğu belirtiliyor.

İsrail'in hedef aldığı Gazze'de sivil kayıplarını sayısı giderek artıyor. Fotoğraf: Fatima Shbair/AP/picture alliance

İsrail'in Hamas'a karşı başlattığını belirttiği operasyonda sivil kayıpların giderek ağırlaşması uluslararası arenada tepki çekiyor. İsrail ordusuna milyarlarca dolar yardım sağlayan Beyaz Saray, sivil kayıplardan endişe duyduğunu belirtiyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in "Hamas'ın peşine düşmekten vazgeçmeden, daha dikkatli olarak sivil hayatları nasıl kurtarabileceğine odaklanmasını istediğini" dile getirmişti.

İsrail'i ziyaret eden ve İsrailli yetkililerle bir araya gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Gazze'nin işgali konusunda Washington'ın net tavrını bir kez daha ortaya koydu. Sullivan, "Uzun vadede Gazze'yi yeniden işgalinin İsrail için mantıklı ya da doğru olduğu kanısında değiliz" ifadelerini kullandı.

ABD'den İsrail'e Gazze'deki askeri operasyonun ölçeğini daraltma ve hedeflerini Hamas liderleriyle sınırlama çağrısı gelirken Filistin resmi haber ajansı WAFA, Cumartesi günü düzenlenen hava saldırılarında en az 14 Filistinlinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Ajans, Cabalya'da iki evin vurulduğunu ve çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığını belirtti.

Müzakerelerin devamı için Katar yine devreye girecek mi?

Axios haber platformu, İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea'nın bu hafta sonu Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman El Tani'yle Avrupa'da bir araya geleceğini haberleştirdi. Haberde, yetkililerin kalan rehinelerin salıverilmesine yönelik bir anlaşma için müzakerelerin devamının ele alınacağı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında geçen ay varılan ateşkes anlaşmasına da Katar arabuluculuk etmiş ve ateşkes esnasında rehineler ile mahkumların takası sağlanmıştı.

Reuters,AFP/SÖ,JD