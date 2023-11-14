İsrail'de rehineler için beş günlük yürüyüş

Hamas’ın Gazze’de tuttuğu İsrailli rehinelerin yakınları, Tel Aviv’den Kudüs’e yürüyüş başlattı. Aileler, İsrail hükümetinden rehineler için bir uzlaşmaya varılmasını talep ediyor.

Hamas tarafından kaçırılıp Gazze'de alıkonan rehinelerin yakınları ve aileleri, Salı günü Tel Aviv'den Kudüs’e beş gün sürecek bir yürüyüş başlattı. Rehinelerin bir an önce serbest bırakılmalarının sağlanmasını talep eden eylemciler, 63 kilometrelik yürüyüşü Tel Aviv’de Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ofisinin önünden başlattı. 7 Ekim Hamas saldırılarının ardından rehinelerin akıbetini gündemde tutmak üzere kurulan Rehine ve Kayıp Aileleri Forumu’nun eylemine yüzden fazla kişi katılıyor. Yürüyüşe katılan çok sayıda eylemcinin rehineler için uzlaşma talep eden dövizler taşıdıkları görüldü.

Son günlerde İsrail ile Hamas arasında müzakereler olduğuna yönelik haberler gelmişti. Başbakan Netanyahu da Pazar günü Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda rehinelerin salıverilmesi için bir uzlaşma ihtimalinin varlığını dile getirmişti.

Pazartesi günü ise Hamas’ın askeri kanadı, İsrailli yetkilileri Katar’ın arabuluculuğunda gerçekleşen ve İsrail cezaevlerinde tutulan bazı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze’de tutulan rehinelerin salıverilmesine yönelik müzakerelerde "ayak diremekle" suçlamıştı. Rehine ve Kayıp Aileleri Forumu, İsrail hükümetinden Gazze’deki rehinelerin bırakılmasına yönelik uzlaşmada masadaki taleplerin ne olduğunu açıklamasını da istiyor.

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Cenevre'de rehine yakınlarıyla bir araya geldi. Görüşmede İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Sağlık Bakanı Menachem Buso da hazır bulundu.

Cohen daha sonra düzenlediği basın toplantısında Kızılhaç'tan hiçbir temsilcinin henüz rehinelerden herhangi biriyle konuşamadığını söyledi. Rehinelere ilişkin "Hiçbir yaşam belirtisi yok" diyen Cohen, "Bugüne kadar hiç kimse rehinelerle görüşmedi" diye konuştu.

İsrail’in bombardımanı rehineleri de mi tehlikeye atıyor?

İsrail’e Gazze’ye düzenlediği yoğun bombardımanla rehinelerin hayatını tehlikeye attığı yönünde eleştiriler de yapılıyor. Salı günü İsrail ordusu, 19 yaşındaki İsrailli asker Noa Marciano’nun ölümünü teyit etmişti. Hamas, ordunun açıklamasından bir gün önce askerin İsrail bombardımanında öldürüldüğünü öne süren görseller yayımlamıştı.

ABD ve AB’nin terör listesinde yer alan Hamas’ın kontrolünde bulunan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırılarında 11 bin 200'den fazla Filistinli'nin öldürüldüğünü, hayatını kaybedenlerin 4 bin 630’unu çocukların oluşturduğunu açıkladı.

AFP/SÖ,TY

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