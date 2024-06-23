On binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti

Gazze savaşının başlamasından bu yana İsrail'de düzenlenen en geniş katılımlı protesto gösterisinde Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve erken seçim talepleri yükseldi.

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete karşı düzenlenen protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Organizatörler, Tel Aviv'deki gösteriye yaklaşık 150 bin kişinin katıldığını bildirdi. Eylemin, sekiz ayı aşkın süredir devam eden Gazze savaşının başlamasından bu yana düzenlenen en geniş katılımlı gösteri olduğu belirtildi. Göstericiler, erken seçim ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılması talebini tekrarladı.

Gösteride bir konuşma yapan iç istihbarattan sorumlu kurum Şin Bet'in eski yöneticisi Yuval Diskin, Netanyahu'yu İsrail tarihindeki "en kötü hükümet başkanı" olarak tanımladı.

Tel Aviv'deki gösteride, Hamas tarafından kaçırılan 20 yaşındaki bir kadın askerin de doğum günü kutlandı. Bir gösterici kadın askerin fotoğrafının bulunduğu dövizler taşırken, annesi de kızının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs, Hayfa ve Beerşeba gibi kentlerde düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerinde erken seçim talepleri dile getirildi.

Göstericiler rehinelerin serbest bırakılması için hükümete baskı yapıyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

Ultra sağcı hükümetten memnun olmayan birçok İsrailli, Netanyahu hükümetini Gazze savaşını uzatmak ve Hamas'ın elindeki rehinelerin hayatını riske atmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda yaklaşık bin 200 kişi öldürülmüş, 251 kişi de rehin alınmıştı. Bazı rehineler serbest bırakılırken, bazılarının da hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Wall Street Journal, hayatta olan rehinelerin sayısının 50 civarında olduğunu öne sürmüştü. İsrailli yetkililerin verdiği bilgilere göre ise yaklaşık 120 kişi hâlâ Hamas'ın elinde rehin bulunuyor.

Hamas'ın saldırısına yanıt olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı savaşta ise Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre 37 bin 500'den fazla Filistinli öldürüldü.

Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için ABD, Katar ve Mısır'ın Hamas ve İsrail arasında yürüttüğü dolaylı görüşmelerde ise bugüne kadar başarı sağlanamadı.

AFP,dpa / JD,ET

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