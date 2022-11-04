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Eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
Eski İsrail Başbakanı Benyamin NetanyahuFotoğraf: Ammar Awad/REUTERS
Politikaİsrail

İsrail’de Netanyahu'nun zaferi kesinleşti

2 saat önce

İsrail’de parlamento seçimlerini eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun kazandığı kesinleşti. Başbakan Yair Lapid Netanyahu’yu seçim zaferinden ötürü kutladı.

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İsrail'de 1 Kasım'da yapılan parlamento seçimlerini eski Başbakan Benyamin Netanyahu'nun kazacanacağı kesinleşti. Başbakan Yair Lapid, Netanyahu'yu seçim zaferinden ötürü tebrik etti. Seçimlerin üzerinden iki gün geçmesine rağmen kesin sonuçlar hâlâ açıklanmadı. Ancak oy sayımına göre muhafazakar Netanyahu'nun liderliğini yaptığı muhafazakar, aşırı sağcı ve dini partilerin yer aldığı cephe 120 sandalyeli Knesset'te 64 sandalye kazandı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir hangi görevi üstlenecek?

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanının Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor. Hükümetin kurulması sürecinin ise haftalarca sürebileceği belirtiliyor.

​​Itamar Ben-Gvir
​​Itamar Ben-GvirFotoğraf: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

Kurulacak hükümette İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Itamar Ben Gvir'in nasıl bir görev üstleneceği henüz belirsizliğini koruyor. Netanyahu'nun kuracağı hükümette muhtemel ortaklarından birisinin Ben-Gvir'in Dindar Siyonist Parti seçimlerde oy oranını artırmayı başardı. Ben-Gvir İsrail'de düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili olarak perşembe günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşleri düzene koymanın zamanı geldi. Evin sahibinin takdim edilmesinin zamanı geldi" ifadesini paylaştı. Söz konusu saldırıda Filistinli bir zanlı Kudüs'te üç İsrail polisini bıçaklamıştı. İsrail ordusu zanlının düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. Ben-Gvir polisin faaliyetlerinden de yetkili olan bakanlığı üstlenmek istiyor. Ben-Gvir bu yıl Şubat ayında Doğu Kudüs'te evinden çıkarılma tehdidi altındaki bir Filistinli ailenin evinin önünde çadır kurmuş, eyleme İsrailli yerleşimciler de katılmıştı.

Eski Başbakan Netanyhu'nun adı birçok kez yolsuzluk skandalına karışmış ve bu suçlamalar nedeniyle yargılanmıştı. Netanyahu'nun başbakanlığında kurulacak yeni hükümetle ülkenin aşırı sağa kayma beklentisi hakim. Ülkede seçim kampanyalarına ulusal güvenlik ve enflasyon damgasını vurmuştu. Netanyahu 2009 yılında göreve gelmiş ve 12 yılın ardından Haziran 2021'de iktidarı Yair Lapid'in liberaller, sağcılar ve İsrail tarihinde ilk kez bir Arap partisiyle ittifakına devretmişti. 

Reuters, DW / HT,EC

 

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