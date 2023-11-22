İsrail'de kabine Hamas'la anlaşmayı onayladı

İsrail hükümeti ve Hamas çatışmalara dört günlüğüne ara verme konusunda anlaştı. Varılan ateşkes, 50 İsrailli rehine ve 150 Filistinli mahkûmun serbest bırakılmasını içeriyor.

İsrail ile Hamas arasında haftalardır beklenen ateşkes anlaşması sağlandı.

Varılan anlaşma, tarafların çatışmalara dört gün ara vermesini, Hamas'ın 50 rehineyi serbest bırakmasını, İsrail'in 150 Filistinli mahkûmu salıvermesini ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasını öngörüyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, dört günlük ateşkes sırasında serbest bırakılacak 50 rehinenin kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Hamas'ın elindeki rehinelerin aileleri ve arkadaşları İsrail'de protesto gösterisi düzenliyor Fotoğraf: Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance

Açıklamada, üzerinde anlaşılan sayıya eklenebilecek her 10 rehine için ateşkesin bir gün daha uzatılacağını ifade edildi. İsrail, serbest bırakılacak Filistinli mahkûm sayısı konusunda bilgi vermedi. Bu sayıya dair açıklama AB ve ABD'nin terör örgütleri listesine yer alan Hamas'tan geldi. Hamas, İsrail'de tutulan 150 kadın ve çocuk mahkûmun serbest bırakılacağını ve Gazze'ye yüzlerce tır insani ve tıbbi yardımın yanı sıra yakıt girişine izin verileceğini duyurdu.

Kabine anlaşmayı onayladı

Ateşkes açıklamasının ardından İsrail'de toplanan kabine, Hamas'la yapılan anlaşmayı onayladı. Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, ateşkesin geçici olduğuna atıfta bulunularak tüm rehinelerin serbest kalması ve Hamas'ın yok edilmesi için savaşa devam edileceği vurgulandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da çekinceler olabileceğinin altını çizerek anlaşmaya destek verdi. Kuşkuları anlayabildiğini kaydeden Herzog, ancak "Bunun tüm rehinelerin geri dönüşüne yönelik ilk adım olması umuduyla, rehinelerin özgürlüğünü güvence altına almaya yönelik Yahudi ve İsrail değerini ifade eden ahlaki ve etik bir görevdir" ifadelerini kullandı.

ABD: Mısır da önemli rol oynadı

Haftalardır yürütülen müzakerelere arabuluculuk eden Katar, ateşkesin ne zaman başlayacağına dair açıklamanın 24 saat içinde yapılacağını belirtti.

ABD'li yetkililer, Hamas'la yapılan görüşmelerde Mısır'ın da önemli bir rol oynadığını belirtti.

Katar, İsrail, Hamas ve ABD'den yetkililerin son günlerdeki açıklamalarında ateşkes anlaşmasında sona yaklaşıldığı belirtiliyordu.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında çoğu sivil, yaklaşık bin 200 kişinin öldürüldüğünü, 240 civarında insanın da rehin alındığını duyurmuştu.

İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil ve çocuk, 14 binden fazla Filistinli öldürüldü.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan çok sayıda Filistinli çatışmalar yüzünden güneye göçtü Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua News Agency/picture alliance

Altı haftadır İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan su, gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı da giderek büyüyor.

ABD ve Rusya'dan açıklama

Varılan anlaşmanın ardındanABD Başkanı Joe Biden da Katar ve Mısır liderlerine bu süreçte gösterdikleri "kritik liderlikten" dolayı teşekkür etti.

Biden, anlaşma kapsamında serbest bırakılacak ABD vatandaşlarının aileleriyle yeniden buluşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. AFP'nin haberine göre, üst düzey bir ABD'li yetkili serbest bırakılacak 50 kişi arasında üç Amerikan vatandaşının bulunduğunu söyledi.

Ateşkes anlaşmasıyla ilgili Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova "Moskova, İsrail ve Hamas arasında dört günlük insani ara için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır" açıklamasında bulundu.

DW,rtr,AFP/CÖ,HS

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