İsrail'de Filistin bayrakları yasaklanıyor

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla İsrail Polis Teşkilatı Başkanı, polis memurlarına emir vererek ülke genelinde kamusal alanda Filistin bayrağı için geçerli olan yasağın uygulanmasını talep etti.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, amaçlarının "İsrail devletine karşı her türlü kışkırtmanın önüne geçmek" ve "hem terör hem de terörizme karşı, tüm güçleri ile mücadele etmek" olduğunu savundu.

Itamar Ben-Gvir Fotoğraf: Atef Safadi/REUTERS

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, söz konusu bayrak yasağı geçen hafta sonunda ülkenin kuzeyinde yer alan Arap köyü Ara'da yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Köy ahalisi, İsrailli bir askeri öldürmek suçundan 40 yıldır cezaevinde olan bir kişinin serbest kalışını kutlamış ve bu kutlama esnasında Filistin bayrakları dalgalandırılmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Tel Aviv kentinde düzenlenen hükümet karşıtı bir gösteride Filistin bayrakları açılması üzerine, Pazar günü Twitter hesabından "vahşi propaganda" tabirini kullanmıştı.

Polisin bayrak yasaklama yetkisi

İsrail yasaları, "kamusal düzeni bozmaya müsait bir işaret" olması durumunda, polis teşkilatı başkanına bayraklara yasak getirme yetkisi tanıyor. Bu yetki bugüne dek sadece "Kamusal düzenin ağır bir biçimde ihlal edileceğine dair kuvvetli şüphe" olduğunda kullanılıyordu.

Filistin bayraklarının görünürlüğü İsrail'de uzun süredir tartışmalı bir konu. Kudüs'te bir mahkeme, 2021 yılının Eylül ayında aldığı kararla, Filistin bayrağı asmanın suç teşkil etmediğini açıklamıştı. Diğer yandan İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistin bayraklarına el koymasını protesto eden insan hakları savunucularının, bu uygulamaya karşı sunduğu bir dilekçe, İsrail'in en üst mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Geçen yıl Mayıs ayında, görev sırasında öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninde Filistin bayrakları açılmasına üzerine İsrail polisi cenazeye katılanlara yoğun şiddet uygulamıştı.

KNA / ET,HS