  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
Enerji Krizi
Batı Şeria'da, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ziyaretini protesto eden göstericiler - (14.07.2022)
Sembol fotoğrafFotoğraf: Raneen Sawafta/REUTERS
Politikaİsrail

İsrail'de Filistin bayrakları yasaklanıyor

3 saat önce

İsrail Polisi, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in talimatı üzerine ülke genelinde Filistin bayraklarını yasakladı.

https://p.dw.com/p/4Ltqx

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla İsrail Polis Teşkilatı Başkanı, polis memurlarına emir vererek ülke genelinde kamusal alanda Filistin bayrağı için geçerli olan yasağın uygulanmasını talep etti. 

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, amaçlarının "İsrail devletine karşı her türlü kışkırtmanın önüne geçmek" ve "hem terör hem de terörizme karşı, tüm güçleri ile mücadele etmek" olduğunu savundu.

İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir
Itamar Ben-GvirFotoğraf: Atef Safadi/REUTERS

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, söz konusu bayrak yasağı geçen hafta sonunda ülkenin kuzeyinde yer alan Arap köyü Ara'da yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Köy ahalisi, İsrailli bir askeri öldürmek suçundan 40 yıldır cezaevinde olan bir kişinin serbest kalışını kutlamış ve bu kutlama esnasında Filistin bayrakları dalgalandırılmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Tel Aviv kentinde düzenlenen hükümet karşıtı bir gösteride Filistin bayrakları açılması üzerine, Pazar günü Twitter hesabından "vahşi propaganda" tabirini kullanmıştı.

Polisin bayrak yasaklama yetkisi

İsrail yasaları, "kamusal düzeni bozmaya müsait bir işaret" olması durumunda, polis teşkilatı başkanına bayraklara yasak getirme yetkisi tanıyor. Bu yetki bugüne dek sadece "Kamusal düzenin ağır bir biçimde ihlal edileceğine dair kuvvetli şüphe" olduğunda kullanılıyordu.

Filistin bayraklarının görünürlüğü İsrail'de uzun süredir tartışmalı bir konu. Kudüs'te bir mahkeme, 2021 yılının Eylül ayında aldığı kararla, Filistin bayrağı asmanın suç teşkil etmediğini açıklamıştı. Diğer yandan İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistin bayraklarına el koymasını protesto eden insan hakları savunucularının, bu uygulamaya karşı sunduğu bir dilekçe, İsrail'in en üst mahkemesi tarafından reddedilmişti. 

Geçen yıl Mayıs ayında, görev sırasında öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninde Filistin bayrakları açılmasına üzerine İsrail polisi cenazeye katılanlara yoğun şiddet uygulamıştı.

 

KNA / ET,HS

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner

Yolsuzluk iddiası: Alman Maliye Bakanı yargının kıskacında

Hukuk ve Adalet3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

MHp Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayetini anlama kılavuzu: Kim neyle suçlanıyor?

Sinan Ateş cinayetini anlama kılavuzu: Kim neyle suçlanıyor?

Hukuk ve Adalet8 Ocak 2023
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

Kazakistan'da sular duruldu mu?

Kazakistan'da sular duruldu mu?

Politika8 Ocak 2023
Macaristan Başbakanı Viktor Orban

AB ile Orban 2023'te barışır mı?

AB ile Orban 2023'te barışır mı?

Politika8 Ocak 2023
Amasra'da patlamanın meydana geldiği maden ocağı

İşçi ölümlerinde 2022: Bin 843 kişi can verdi

İşçi ölümlerinde 2022: Bin 843 kişi can verdi

Toplum7 Ocak 2023
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriye Yapıcıoğlu

HÜDA PAR: Cumhur İttifakı'nda genişleme hazırlığı

HÜDA PAR: Cumhur İttifakı'nda genişleme hazırlığı

Politika7 Ocak 2023
Altılı masa liderleri

Altılı masada "ortak aday istişaresi" nasıl olacak?

Altılı masada "ortak aday istişaresi" nasıl olacak?

Politika6 Ocak 2023
Ana sayfaya dön