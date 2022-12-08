İsrail'de dine dayalı ekonomi stratejisi

İsrail'in göreve gelecek yeni Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkenin ekonomi stratejisini Tevrat’ta belirtilen dini temellere oturtacağını ve bunun ülkeye bolluk ve refah getireceğini savundu.

İsrail'de Benyamın Netayahu'nun kurmaya çalıştığı yeni koalisyon için görüşmeler sürerken bakanlık görevlerine gelmesi beklenen bazı isimlerle ilgili tartışmalar da sürüyor.

İsrail'in yeni maliye bakanı olması beklenen, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Başkanı Bezalel Smotrich, göreve geldiğinde ekonominin işleyişini derinlemesine inceleyeceğini, Tevrat'ın Tanrı'ya itaat etmenin refah getirdiğini anlattığını söyledi.

Ekonomi konusundaki muhafazakar görüşlerinden çok sert politikalarıyla tanınan Smotrich, ultra Ortodoks dergi Mishpacha'ya verdiği bir söyleşide, "Birçok ekonomik teori denediler, değil mi? Kapitalizmi, sosyalizmi denediler. Yapmadıkları bir şey kaldı, o da itaat etmek" ifadelerini kullanarak, kendi gibi inançlı kişilerin Tanrı'nın iradesini takip etmesi halinde, "Tanrı'nın büyük bir bolluk bahşedeceğini" öne sürdü.

Smotrich'in bir sözcüsü de müstakbel bakanın bu ifadeleri kullandığını doğruladı.

Koalisyon görüşmeleri sürüyor

Başbakan adayı Benjamin Netanyahu tarafından göreve getirilen Smotrich iki yıl süreyle maliye bakanı olarak görev yapacak. İki yılın sonunda bakanlığı ultra Ortodoks bir partinin lideri olan Aryeh Deri devralacak.

1 Kasım'da yapılan seçimleri kazanmasının ardından Netanyahu Perşembe günü parlamentoda çoğunluğu sağladı. Netanyahu koalisyon anlaşmalarını tamamlayana kadar geçici hükümet görev yapmaya devam edecek.

Reuters / SSB, ET