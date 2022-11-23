İsrail'de bombalı saldırılar

İsrail'de iki otobüs durağında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

İsrail'in Kudüs kentinde iki otobüs durağında meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

İsrailli yetkililerden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, yaralılar arasında durumları ağır olanlar da bulunuyor.

Polis, iki saldırının da aynı kişiler tarafından yapılmış olabileceğini belirtti. Geçmişte Kudüs'te Filistinli militan örgütler tarafından çok sayıda saldırı düzenlenmişti.

Polisten edinilen bilgiye göre ilk patlama şehrin dışındaki bir otobüs durağında meydana geldi ve bu saldırıda 11 kişi yaralandı. Kısa süre sonra, şehrin kuzeyindeki başka bir otobüs durağında ikinci bir patlama oldu. İkinci patlamada ise ilk belirlemelere göre üç kişi yaralandı.

İsrail polisi olayın faillerini arıyor Fotoğraf: Maya Alleruzzo/picture alliance/AP

Kudüs - Tel Aviv yolu kapatıldı

İsrail polisi, saldırıların faillerinin aranmasına devam edildiğini belirtirken, şehrin dışında meydana gelen patlama nedeniyle başkent Tel Aviv'e giden otoyolu da kapattı.

Saldırıyı kınayan İsrail'in dinci ŞAS Partisi (Tevrat'ın Sefarad Koruyucuları) milletvekili Joav Ben-Zur, "İkinci Filistin ayaklanması İntifada dehşetinin ağır ve kanlı günlerine geri dönülüyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in caydırıcı gücünün yok denecek kadar az olduğunu ileri süren Ben -Zur, "Terör her gün yeniden baş kaldırıyor" dedi.

İsrail'de Mart ayından bu yana gerçekleştirilen terör saldırılarında 18 kişi öldürüldü. Ayrıca bu yıl Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda yine çok sayıda İsrailli sivil ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu da ilkbahar aylarından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarına ağırlık veriyor. İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu yıl 140'tan fazla Filistinli, askeri operasyonlarla bağlantılı olarak çatışmalarda ya da kendi düzenledikleri saldırılarda hayatını kaybetti.

dpa,AFP / TY,ET