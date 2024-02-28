İsrail yerel seçimlerinde zafer ultra-ortodoksların

İsrail yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre ultra-ortodoks partiler ezici bir zafer elde etti. Kıyı kentleri ise liberal konumlarını koruyor.

İsrail'de düzenlenen yerel seçimlerde ultra-ortodoks ve aşırı sağcı partilerin ilk sonuçlara göre önde olduğu bildirildi. Times of Israel gazetesi, gelen ilk sonuçların Kudüs Belediye Meclisi'nde ultra-ortodoks grupların "eşi benzeri görülmemiş" ezici zaferine işaret ettiğini bildirdi. Gazetenin haberinde, ultra-ortodoks seçmen sandığa giderken, diğer seçmenlerin oy vermemesinin bu zaferin arkasındaki başlıca neden olduğu belirtildi. Oy verme hakkı bulunan 7 milyon seçmenden sandığa gidenlerin sayısının yüzde 50'nin altında kaldığı bildirildi.

Aşırı dincilerin İsrail'in yaklaşık 10 milyonluk nüfusunun yüzde 13'ünü oluşturduğu belirtiliyor.

Kıyı kentleri liberal konumunu korudu

İsrail basını, Kudüs'ün "aşırı sağcı Belediye Başkanı Moshe Lion'un görevde kalmasının beklendiğini bildirdi. Haaretz gazetesi, Tel Aviv ve Haifa gibi kıyı kentlerinin ise "liberal kale" konumlarını koruduğunu kaydetti. Tel Aviv'de 25 yılı aşkın süredir görevde olan belediye başkanı Ron Huldai'nin rakibi eski Ekonomi Bakanı Orna Barbivai'yi mağlup ettiği belirtildi.

Salı günü gerçekleştirilen seçimler, Gazze savaşı nedeniyle iki kez ertelenmişti. Nihai resmi sonuçların gelecek haftadan önce kesinleşmesi beklenmiyor.

DPA/SÖ,TY

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