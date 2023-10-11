İsrail ve Hamas'ın saldırılarında can kaybı 2100'ü geçti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus, radikal İslamcı Hamas'ın düzenlediği saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1200'e yükseldiğini açıkladı. Sayıları "sarsıcı" ve "akıl almaz" olarak niteleyen Conricus ölenlerin büyük çoğunluğunun siviller olduğunu belirtti. 2 bin 700'den fazla insanın da yaralandığını ifade eden Conricus bu sayıların nihai olmadığını, ölü sayısının daha da artabileceğini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da Salı gecesi itibarı ile İsrail'in hava saldırılarında ölenlerin sayısının 900'ü geçtiğini duyurdu. İsrail'in hava operasyonlarında 4 bin 600 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanı sonrası çok sayıda bina yıkıldı Fotoğraf: BELAL AL SABBAGH/AFP

İsrail'in hava saldırıları sürüyor

İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'ne hava operasyonlarıyla ilgili de bilgi verdi. Kuzeydeki El Furkan bölgesinde 200'den fazla hedefin vurulduğu açıklanırken toplamda vurulan hedef sayısının 450'yi aştığı belirtildi. IDF El Furkan bölgesinin Hamas tarafından İsrail'e yönelik birçok saldırıda üs olarak kullanıldığını ifade etti.

Filistin bölgelerinden gelen haberlerde ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Bureyc Mülteci Kampı'nın saldırılarda isabet aldığı kaydediliyor. Birçok bina yıkılırken bazı enkazların altında 50'den fazla insan olduğu kaydediliyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 264 bin civarında Gazzeli evlerinden kaçarken, birçokları sokaklarda ya da okullarda barınmaya çalışıyor. Han Yunus'taki hastanelerin morglarının dolduğu, doktorların yakınlarına ölenlerin cansız bedenlerini bir an evvel alma çağrısı yaptığı kaydediliyor. Acil durum sığınağı olarak kullanılan bir belediye binasının da isabet aldığı ve çok sayıda kişinin burada can verdiği gelen bilgiler arasında.

Hamas, siyasi büro üyelerinden Cevad Ebu Şemmala ve Zekeriya Ebu Mamar'ın Han Yunus'a düzenlenen hava saldırısında öldüğünü açkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre İsrail'in Cumartesi gününden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 22 bin 600 yerleşim yeri, 10 sağlık tesisi ve 48 okul tahrip oldu.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te durum

Batı Şeria ve Doğu Kudüs de şiddet olaylarına sahne oluyor. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Salı gecesi güvenlik güçlerine havai fişek fırlatan iki Filistinli'nin öldürüldüğünü açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Batı Şeria'da Cumartesi gününden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 21'e yükseldi, İsrail polisiyle çatışmalarda 130 kişi de yaralandı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail'in saldırıları yoğunlaştıracağını vurguladı Fotoğraf: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

İsrail kara harekatına hazırlanıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırını çevreleyen tel örgülerin yanında yaptığı açıklamada "Havadan operasyonu başlattık, yakında karadan da geleceğiz. Bölgeyi ikinci günden beri kontrol altına aldık ve saldırı halindeyiz. Bu sadece daha da yoğunlaşacak" diye konuştu.

İsrail Gazze'deki birliklerini, 38 yıl süren işgalin ardından 2005'te çekmiş ve bölgeyi Hamas'ın iktidara geldiği 2007 yılından bu yana abluka altında tutuyor.

Lübnan ve Suriye sınırında roket atışları

Lübnan'ın güneyinden ve Suriye topraklarından da İsrail'e roket atışları yapıldı. IDF Sözcüsü Conricus konuyla ilgili olarak "Bu roketlerin Suriye silahlı kuvvetleri tarafından mı Suriye rejiminin desteklediği çok sayıdaki İran milislerinden biri ya da Hizbullah tarafından mı ateşlendiğini bilmiyoruz. Bildiğimiz ateşe ateşle karşılık verdiğimiz ve bölgedeki durum sakin" dedi.

ABD "bölgedeki caydırıcılığını" artırmak için bölgeye uçak gemisi ve savaş uçakları gönderdi. Washington İsrail'e de cephane ve Demir Kubbe hava savunma sistemini takviye için önleme uçakları yolladı. Cephane taşıyan uçaklardan ilkinin İsrail'e ulaştığı öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da "dayanışma ve destek mesajı" vermek üzere İsrail'e gideceği açıklandı.

Reuters, dpa / EC, JD

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