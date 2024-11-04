İsrail: UNRWA yasağı üç ay sonra yürürlükte

İsrail hükümeti, BM Filistin yardım kuruluşu UNRWA'nın çalışmalarına getirdiği yasakla ilgili olarak BM'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Yasağın milyonlarca Filistinli'nin yaşamını etkilemesi bekleniyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nde insani yardım faaliyetlerini yürüten en önemli kuruluş olan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) getirilen yasağı BM'ye bildirdiklerini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın talimatı üzerine, bakanlığımız, BM'yi İsrail Devleti ile UNRWA arasındaki anlaşmanın feshedilmesi konusunda bilgilendirmiştir" denildi.

İsrail'in BM nezdinde Daimi Temsilcisi Danny Danon tarafından X üzerinden yayınlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, kararın üç aylık sürenin ardından yürürlüğe gireceği belirtildi. Açıklamada, "Bu süre zarfında ve sonrasında, İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardımların İsrail'in güvenliğini baltalamayacak bir şekilde ulaştırılmasını garanti etmek amacıyla, BM kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdürecektir. İsrail, BM'nin bu çabalara katkıda bulunmasını ve İsrail ile iş birliği yapmasını beklemektedir" denildi.

UNRWA'nın faaliyetleri yaklaşık bir hafta önce İsrail parlamentosunda alınan karar ile yasaklanmıştı. ABD ve BM Güvenlik Konseyi'nin uyarılarına rağmen İsrailli vekiller, UNRWA'nın İsrail'in yanı sıra ilhak edilen Doğu Kudüs'te faaliyet göstermesini yasaklayan yasa tasarısını ezici bir oy çoğunluğuyla kabul etmişti.

İsrail hükümeti, UNRWA'ya, bazı çalışanlarının Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda yer almış oldukları suçlamasını yöneltiyor.

İsrail'in söz konusu kararı, uluslararası toplumun tepkisini çekmiş bulunuyor. BM Güvenlik Konseyi, oy birliğiyle aldığı kararla, UNRWA'nın çalışmalarına son verilmesi veya bu çalışmaların herhangi bir biçimde kesintiye uğramasının milyonlarca Filistinli mülteci için hayati sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu. Birleşik Krallık'ın BM nezdindeki Daimi Büyükelçisi olan Barbara Woodward, "UNRWA çalışanlarına yönelik suçlamaları bu yılın başında kapsamlı bir biçimde incelemeye tâbi tuttuk. UNRWA ile ilişkilerin sona erdirilmesi için hiçbir meşru gerekçe yoktur" demişti.

AFP, dpa / BÜ, TY