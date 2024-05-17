İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda savunma yaptı

Güney Afrika'nın soykırımla suçladığı İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı ihtiyati tedbir başvurusunda bugün İsrail hukuk heyeti savunma yaptı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın Refah operasyonu nedeniyle yaptığı ihtiyati tedbir başvurusunda İsrail bugün savunmasını verdi.

İsrail hukuk heyeti, Gazze'deki askerî operasyon sırasında sivillerin korunması için her şeyin yapıldığını, Refah operasyonunun meşru müdafaa olduğunu savundu.

İsrail hukuk heyetine başkanlık eden Adalet Bakanlığı yetkilisi Gilad Noam, İsrail'in meşru müdafaa savaşı verdiğini, Refah'taki askerî operasyonun sivilleri değil, Hamas'ı hedef aldığını anlattı. "Trajik bir savaş devam ediyor ama soykırım söz konusu değil" diyen Noam, Güney Afrika'yı "gerçekleri çarpıtmak" ve "uluslararası hukuku suistimal etmekle" suçladı.

İsrail hukuk heyetinden Tamar Kaplan-Tourgeman da Refah'a yakıt ve tıbbi malzeme girişine izin verildiğini ve İsrail'in sivillere zararı asgariye indirmek için olağanüstü önlemler aldığını söyledi. İsrail'in savunması, salondaki bir protestocunun "yalancılar" diye bağırmasıyla kısa süreliğine kesildi.

İsrail'e karşı Gazze Şeridi'nde soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı esas dava devam ederken Güney Afrika, İsrail'in Refah'ta 6 Mayıs'ta başlattığı kara harekâtı nedeniyle ihtiyati tedbir başvurusunda bulunmuştu.

Güney Afrika ateşkes talep ediyor

Başvuruyu dünkü duruşmada sunan Güney Afrika hukuk heyeti, Refah'ın Gazze Şeridi'nde "siviller için yaşanabilir son bölge" olduğunu belirterek İsrail operasyonunun, "Gazze'deki Filistinlilerin bekasını tehdit ettiğini" savunmuştu. İsrail'in Refah operasyonunu, "Filistin halkını yok etme amaçlı bir soykırım planının parçası" olarak nitelendiren Güney Afrika, Divan'dan ateşkes hükmünde bulunmasını talep etmişti. Divan'ın Güney Afrika'nın son ihtiyati tedbir talebi konusundaki kararını önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Güney Afrika, İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla esas davayı Aralık ayında açmış, eş zamanlı olarak çatışmaların sona erdirilmesi için ihtiyati tedbir başvıurusunda bulunmuştu. Ana davada sonucun çıkmasının yıllar alması bekleniyor. Divan, ihtiyati tedbir talebine yönelik Ocak ayında açıkladığı kararında ateşkes kelimesine yer vermemiş, ancak İsrail'in "Gazze'de ölüm, yıkım ve her tür soykırım eylemini engellemek üzere her şeyi yapması" hükmünde bulunmuştu.

AP,rtr / BK,ET

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