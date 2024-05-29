Hanegbi: Savaş yıl sonuna kadar sürebilir

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı yıl sonuna kadar sürdürebileceğini belirtti. Kan radyosuna bir mülakat veren Hanegbi "Başarımızı pekiştirmek ve Hamas'ın gücünü ve askeri kabiliyetlerini yok etmek olarak tanımladığımız hedefe ulaşmak için yedi ay daha savaşmamız gerekebilir" dedi.

Hanegbi "Ordu hedeflerine ulaşıyor ancak kabineye planını sunduğu ilk günlerden beri savaşın uzun süreceğini ifade etti" diye konuştu. "2024'ü bir savaş yılı olarak tanımladılar" diyen Hanegbi'nin sözleri Gazze'nin geleceği ve İsrail'in burada nasıl bir rol oynayacağı konusunda soru işareti yarattı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan Filistin bölgeleri için savaş sonrası vizyonu geliştirmesini istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kişinev'de Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile Fotoğraf: Elena Covalenco

Blinken: İsrail'in savaş sonrası plana ihtiyacı var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün yaptığı yaptığı açıklamada İsrail'in mümkün olduğunca çabuk bir "savaş sonrası plana" ihtiyacı olduğunu söyledi. Moldova'nın başkenti Kişinev'i ziyaret eden Blinken "Ertesi gün için bir planın olmadığı durumda ertesi gün de olmaz. Olabildiğince çabuk bir biçimde varmamız gereken yer, almamız gereken, bu" diye konuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Robert Wood ise İsrail'in Filistinli sivilleri korumak, insani yardımların bölgeye ulaşmasını ve güvenli bir biçimde dağıtılmasını sağlamak için daha fazla şey yapması gerektiğini belirtti. Wood Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye "geniş ölçekte yardım akışının önündeki engelleri, tüm geçiş ve güzergahlarda kaldırması" gerektiğini belirtti.

Wood "Pazar günkü hava saldırılarında olduğu gibi sivillere verilen ciddi zararın sürüyor olması İsrail'in Gazze'deki stratejik hedeflerinin altını oyuyor" diye konuştu.

Hamas 7 Ekim tarihinde Gazze Şeridi dışına çıkarak yaklaşık 1200 kişiyi öldürerek 250'den fazla insanı rehin aldı. Yaklaşık 130 rehinenin halen Gazze'de bulunduğu sanılıyor. İsrail'in bu saldırıya karşılık Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 ayda 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

AFP, AP, Reuters / EC, JD

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