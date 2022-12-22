  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
İsrail'in eski ve yeni başbakanı Benyamin Netanyahu
Benyamin NetanyahuFotoğraf: Abir Sultan/Pool EPA/AP/dpa/picture alliance
Politikaİsrail

İsrail tarihinin "en sağ hükümeti" kuruldu

2 saat önce

Eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yeni koalisyon hükümetini kurduğunu açıkladı. Siyasi gözlemcilere göre kurulan bu hükümet, İsrail tarihinin "en sağ" yönetimi olacak.

https://p.dw.com/p/4LIo4

İsrail'de eski başbakan Benyamin Netanyahu, yeni koalisyon hükümetini kurduğunu duyurdu. Hükümeti kurması için verilen sürenin dolmasına az bir zaman kala Netanyahu'nun ofisinden, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderilen mesajda, "Hükümeti kurma konusunda başarılı olduğuma dair sizi bilgilendiriyorum" denildi.

Cumhurbaşkanı Herzog'un bürosu tarafından, AFP haber ajansına verilen bilgide de, Netanyahu'nun Herzog'u telefonla arayarak hükümeti kurduğunu bildirdiği aktarıldı. İsrail tarihinin, aralıklarla başbakanlık makamında en uzun süre kalan ismi olan Benyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "Başardım" ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
Isaac HerzogFotoğraf: Nariman El-Mofty/AP/picture alliance

Aşırı sağın desteği

Netanyahu'nun partisi Likud, 1 Kasım tarihinde yapılan parlamento seçimlerinden, üç aşırı sağ ve iki ultra Ortodoks partinin desteği ile birinci çıkmıştı. Ancak daha sonra yapılan koalisyon görüşmelerinde bakanlıkların dağılımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle hükümeti kurma süreci uzamış ve Cumhurbaşkanı Herzog, Netanyahu'ya 9 Aralık'ta ek süre tanımıştı.

Siyasi gözlemciler, İsrail'in yeni koalisyon hükümetinin ülke tarihinin en sağ yönetimi olacağını ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Aralık'ta Netanyahu'ya ek süre tanıdığı mektubunda, kurulacak olan hükümetin İsrail toplumunun tamamını temsil etmesi ve ülkedeki farklılıklara saygılı olması gerektiğine vurgu yapmıştı.

 

AFP / ET,TY

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Kongresi'nde konuştu. Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin imzaladığı Ukrayna bayrağını, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye hediye etti - (21.12.2022 / Washington D.C.)

"Ukrayna'ya yardım sadaka değil, küresel güvenliğe yatırım"

Politika2 saat önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş

Demirtaş'a "katil" diyen Soylu hakkında işlem yok

Demirtaş'a "katil" diyen Soylu hakkında işlem yok

Hukuk ve Adalet24 saat önce
external

Belgeselciler neden tutuklanıyor?

Belgeselciler neden tutuklanıyor?

Hukuk ve Adalet3 saat önce05:03 dak.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının şifreleri ne?

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının şifreleri ne?

Politika20 Aralık 2022
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında kritik bir hamle yaptı

Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP hamlesi ne anlama geliyor?

Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP hamlesi ne anlama geliyor?

Hukuk ve Adalet20 Aralık 2022

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Politika19 Aralık 2022
Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı Kanada'nın Montreal kentinde düzenlendi.

Tarihi anlaşma: Dünya'nın yüzde 30'u koruma altına alınacak

Tarihi anlaşma: Dünya'nın yüzde 30'u koruma altına alınacak

Doğa ve Çevre19 Aralık 2022
Ana sayfaya dön