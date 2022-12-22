İsrail tarihinin "en sağ hükümeti" kuruldu

Eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yeni koalisyon hükümetini kurduğunu açıkladı. Siyasi gözlemcilere göre kurulan bu hükümet, İsrail tarihinin "en sağ" yönetimi olacak.

İsrail'de eski başbakan Benyamin Netanyahu, yeni koalisyon hükümetini kurduğunu duyurdu. Hükümeti kurması için verilen sürenin dolmasına az bir zaman kala Netanyahu'nun ofisinden, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderilen mesajda, "Hükümeti kurma konusunda başarılı olduğuma dair sizi bilgilendiriyorum" denildi.

Cumhurbaşkanı Herzog'un bürosu tarafından, AFP haber ajansına verilen bilgide de, Netanyahu'nun Herzog'u telefonla arayarak hükümeti kurduğunu bildirdiği aktarıldı. İsrail tarihinin, aralıklarla başbakanlık makamında en uzun süre kalan ismi olan Benyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "Başardım" ifadesini kullandı.

Isaac Herzog Fotoğraf: Nariman El-Mofty/AP/picture alliance

Aşırı sağın desteği

Netanyahu'nun partisi Likud, 1 Kasım tarihinde yapılan parlamento seçimlerinden, üç aşırı sağ ve iki ultra Ortodoks partinin desteği ile birinci çıkmıştı. Ancak daha sonra yapılan koalisyon görüşmelerinde bakanlıkların dağılımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle hükümeti kurma süreci uzamış ve Cumhurbaşkanı Herzog, Netanyahu'ya 9 Aralık'ta ek süre tanımıştı.

Siyasi gözlemciler, İsrail'in yeni koalisyon hükümetinin ülke tarihinin en sağ yönetimi olacağını ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Aralık'ta Netanyahu'ya ek süre tanıdığı mektubunda, kurulacak olan hükümetin İsrail toplumunun tamamını temsil etmesi ve ülkedeki farklılıklara saygılı olması gerektiğine vurgu yapmıştı.

AFP / ET,TY