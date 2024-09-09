İsrail Suriye'yi vurdu: En az 14 ölü

Suriye basındaki haberlere göre, iç savaşın başından beri Suriye'de hava saldırıları düzenleyen İsrail dün gece bir askeri tesisi vurdu, en az 14 kişi öldü.

İsrail Suriye'nin Hama kenti yakınlarındaki Misyaf'a hava saldırısı düzenledi, Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre en az 14 kişi öldü.

Reuters'a bilgi veren iki yerel kaynak vurulan noktanın kimyasal silah üretimi yapılan büyük bir askeri tesis olduğunu iddia etti.

SANA bölgede askeri tesis olduğunu teyit etti ancak başka ayrıntı paylaşmadı. Ajansa bilgi veren güvenlik kaynakları, "Hava savunma sistemlerimiz saldırganın füzelerine karşı koydu ve bazılarını önledi" dedi. Ajans ayrıca olayda 43 kişinin yaralandığını, iki bölgede de yangın çıktığını belirtti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise "yoğun İsrail saldırısında" 18 kişinin öldüğünü, 32 kişinin de yaralandığı bildirdi. Haber ajansı AFP'ye konuşan SOHR yetkilisi Rami Abdel Rahman, "En şiddetli İsrail saldırılarından biriydi" dedi, vurulan bölgede "hassas füzeler ve insansız hava araçları geliştiren İranlı uzmanların" çalıştığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı saldırıya dair açıklama yaparak İsrail'i suçladı. Bakanlık sözcüsü Nasser Kanani, "İsrail destekçilerini artık bu ülkeye silah vermemeye" çağırdı.

İsrail iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de İran destekli milisler ve rejim askerlerini hedef alıyor. 7 Ekim sonrasında ise Suriye'ye yönelik saldırıların yoğunluğu arttı. Nisan ayında İran elçiliğinin bombalanması Suriye'de gerçekleştirilen en ciddi saldırı olmuştu.

Ancak İsrail Suriye'deki hava saldırılarına dair resmi açıklama yapmıyor.

Reuters,AFP/MUK,JD

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