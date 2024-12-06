İsrail Suriye-Lübnan sınırını havadan vurdu

İsrail ordusundan Cuma günü yapılan açıklamada, Suriye-Lübnan sınırında Hizbullah'a silah temin etmek için kullanıldığı ileri sürülen geçiş kapılarına hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, perşembeyi cumaya bağlayan gece İsrail hava kuvvetlerince Suriye-Lübnan sınır kapıları civarına düzenlenen hava saldırılarında "silah kaçakçılığı güzergahları ve terör altyapısının" hedef alındığı kaydedilirken, El Arida sınır kapısının hedeflerden biri olarak işaretlendiği bir haritaya da yer verildi.

Bölgede görev yapan basın mensupları hava saldırıları neticesinde sınır kapısının her iki tarafından da hasar meydana geldiğini bildirirken, Suriye'nin resmi haber ajansı Sana, İsrail'in Cuma günü erken saatlerde düzenlediği saldırı nedeniyle sınır kapısının devre dışı kaldığını duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırının altyapıda hasarlara yol açtığını bildirdi.

İsrail daha önce de Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapılarına "Suriye'den Lübnan'a silah sevkiyatını engellemek" amacıyla saldırılar düzenlemişti. Ancak Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasından sonra bir saldırı olmamıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese, bir yılı aşkın süredir devam eden ve giderek şiddetlenen çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla uluslararası arabuluculukla varılmıştı.

Ancak İsrail, Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi ve yeniden silahlanmaya kalkışması halinde Lübnan'dan gelecek tehditlere karşı harekete geçmeye devam edeceğini açıklamıştı. O tarihten bu yana İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ettiği belirtilen Hizbullah mevzilerine bazı saldırılar düzenledi.

AFP/TY,EC

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