İsrail soykırım suçlamasına karşı savunma yaptı

Güney Afrika'nın, Filistin halkına yönelik "soykırım" eylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın ikinci gününde İsrail'in savunması dinlendi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı olan Divan'da Güney Afrika'nın soykırım suçlamalarını ve Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlara son verilmesi isteğini reddeden İsrail, mahkemeden de davanın reddini talep etti.

İsrail adına konuşan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Tal Becker, İsrail'e yönelik suçlamaları "dayanıksız" ve "absürt" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika'nın mahkemeye "gerçeklere ve hukuka ilişkin son derece çarpık bir tablo" sunduğunu ifade eden Becker, Divan'a 7 Ekim'deki Hamas saldırısı sırasında yaşananlara dair videolar ve grafikler gösterdi.

Hamas militanlarının "ebeveynlerin önünde çocuklara, çocukların önünde ebeveynlere işkence yaptığını, insanları yaktığını… sistematik olarak tecavüz ettiğini ve sakat bıraktığını" anlatan Becker, İsrail'in tepkisinin meşru müdafaa olduğunu ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını hedef almadığını vurguladı.

"İsrail, Filistin halkına karşı değil, Hamas'a karşı bir savunma savaşı içinde" diyen Becker, "Bu koşullar altında, İsrail'e yönelik soykırım iddialarından daha yanlış ve daha art niyetli bir suçlama olamaz" ifadelerini kullandı.

Shaw: Soykırım yok

Becker'in ardından söz alan İsrail'in avukatlarından Malcolm Shaw da "Soykırım yok. Güney Afrika gerçeklerin sadece yarısını anlatıyor" şeklinde konuştu. Ölü sayısının yüksek olmasının soykırıma işaret etmediğini savunan Shaw, "Silahlı çatışmalar acımasızdır ve hayata mal olur, özellikle de söz konusu milisler sivilleri hedef alırsa" dedi.

Güney Afrika'yı "soykırım" suçlamasını hafife almakla itham eden Shaw, "gerçek soykırımın" Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail'e saldırarak, bin 200 kişiyi öldürmesiyle gerçekleştiğini savundu. Shaw, İsrail savaş kabinesi ve ordusunun da uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini ve Gazze Şeridi'nde insani bir felaketin yaşanmasını önlemeye çalıştıklarını öne sürdü.

Uluslararası Adalet Divanı Perşembe günü yapılan ilk duruşmada da Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik iddialarını dinlemişti.

Güney Afrika, 29 Aralık'ta Divan'a yaptığı başvuruda, İsrail'in BM tarafından 1948'de kabul edilen Soykırım Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini ihlal ettiğini öne sürerek "İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırım eylemlerine giriştiği, buna devam ettiği ve bunu daha da sürdürme riskinin bulunduğunu" savunmuştu.

Soykırım konusundaki karar yıllar sürebilir

Uluslararası Adalet Divanı yargıçlarının İsrail'in soykırım suçu işleyip işlemediği yönünde hüküm vermeden önce, Güney Afrika'nın askeri eylemlerin derhal sona erdirilmesi yönündeki acil talebi konusunda geçici tedbir kararını açıklaması bekleniyor. Bu konuda kararın birkaç hafta içinde alınabileceği tahmin ediliyor. İsrail'e yönelik soykırım suçlamasına ilişkin esas davanın sonuçlanmasının ise yıllar sürebileceği belirtiliyor.

15 ülkenin yargıçlarının oluşturduğu Uluslararası Adalet Divanının kararlarının hukuki bağlayıcılığı olmasına rağmen, mahkemenin ilgili ülkeyi kararı uygulamaya zorlama konusunda yetkisi bulunmuyor.

DW, dpa, AFP, AP, rtr/JD, BK

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