İsrail Savunma Bakanı: Gazze merkezine girdik

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ordunun Gazze kent merkezine girdiğini açıkladı. Gallant savaş sonrasıyla ilgili bir soru üzerine Gazze'nin yönetiminin Hamas'ta da İsrail'de de olmayacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze şehrinin merkezine girdiğini açıkladı. Gallant düzenlediği basın toplantısında, "Gazze şehrinin kalbindeyiz. Hamas'ı yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İsrail ordusunun kuzey ve güneyden taarruza geçtiğini, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin tam koordinasyonu içinde Gazze merkezine ulaştığını" söyleyen Gallant, "İsrail silahlı kuvvetleri yürüyerek, zırhlı araçlar ve tanklarla, askeri mühendislerle birlikte ilerliyor ve tek bir hedefleri var: Gazze'deki Hamas teröristleri, altyapıları, komutanları, sığınakları, iletişim odaları" diye konuştu.

Kentin altında kilometreler uzunluğunda tüneller bulunduğunu ve bu tünellerin okulların ve hastanelerin altından geçtiğini belirten Gallant, "Gazze şimdiye kadar insan eliyle inşa edilmiş en büyük terör üssüdür" dedi.

"Gazze'yi yöneten Hamas da İsrail de olmayacak"

Savunma Bakanı, savaş bittiğinde Gazze'yi kimin yöneteceği şeklinde bir soruya ise "Size Gazze'yi kimin yönetmeyeceğini söyleyebilirim. Yöneten Hamas olmayacak ve İsrail de olmayacak. Bunun dışında her şey mümkün" yanıtını verdi. Gallant, Gazze halkına, kendi güvenlikleri için güneye gitmeleri çağrısını da yineledi. İsrail harekâtın başlarında bu çağrıyı yapmasına rağmen sivillerin kaçtığı güney bölgelerini de bombalaması nedeniyle tepkilere neden olmuştu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda İsrail verilerine göre bin 400'ü aşkın kişi ölmüş, yaklaşık 240 İsrailli de Hamas tarafından Gazze Şeridi'ne kaçırılarak rehin alınmıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail ordusunun operasyonlarında ise 7 Ekim'den bu yana 4 binden fazlası çocuk olmak üzere 10 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi.

AFP,rtr/BK,JD

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