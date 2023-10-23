İsrail rehineler için Gazze'ye "kara baskını" düzenledi

İsrail ordusu, Hamas'ın alıkoyduğu rehinelerin yerini tespit için Gazze Şeridi'ne sınırlı olarak "kara baskını" düzenlediğini duyurdu. Açıklamada halen Hamas'ın elinde 222 rehinenin bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nde gece boyunca 320'nin üzerinde hedefin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, tünellerin, operasyon karargâhlarının ve gözlem noktalarının bombalandığı ifade edilirken, söz konusu hedeflerin Gazze Şeridi'nde kara harekatı için hazırlık yapan İsrail güçlerini tehlikeye atabilecek yerler olduğuna dikkat çekildi.

Operasyonların ardından pazartesi günü televizyonda bir açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail askerlerinin Hamas'ın alıkoyduğu rehineleri bulmak için Gazze'ye sınırlı olarak "kara baskınları" düzenlendiğini belirtti.

"Gece boyunca tank ve kara birlikleriyle baskınlar oldu. Bu baskınlar savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanan terörist ekiplerini öldürmek için yapılan baskınlar" diyen Hagari "Bu baskınlar aynı zamanda kayıplar ve rehinelerle ilgili istihbarat açısından elde edebileceğimiz her şeyin yerini tespit ediyor ve araştırıyor" ifadelerini kullandı.

Hagari, Hamas'ın 7 Ekim'deki sınır ötesi saldırıları sırasında 222 kişiyi rehin aldığının teyit edildiğini söyledi. Hamas saldırılardan sonra aralarında 20 kadar çocuk ve gencin de bulunduğu 200'den fazla kişiyi Gazze Şeridi'ne kaçırarak, rehin almıştı. İki ABD'li rehine geçen hafta serbest bırakılmıştı. ABD ve AB tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmalarını talep ediyor.

Saldırılarda 2 Filistinli öldürüldü

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Jalasone mülteci kampına düzenlenen saldırı sonucunda iki Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi. Bölge sakinleri de Reuters haber ajansına İsrail askerlerinin kampta arama yaptığını ve çok sayıda kişiyi tutukladığını söyledi. Bu sırada silahlı gruplar ve taş atan bazı gençlerle çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın bir sözcüsünün verdiği bilgilere göre 7 Ekim tarihinde Hamas'ın saldırısıyla başlayan çatışmalarda şimdiye kadar İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 4 bin 700'ü geçti.

Herzog'dan kimyasal saldırı iddiası

Bu arada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas'ın İsrail'e kimyasal silah saldırısı düzenlemeyi planladığını ileri sürdü. Pazar akşamı Sky News'e verdiği mülakatta Herzog, bir Hamas üyesinin üzerinde bulunan USB belleğin kimyasal silah üretimi ve kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler içerdiğini söyledi.

İsrail'in Hamas'a baskı uygulayacağını belirten Herzog, "Kesin bir kötülüğe tanık oluyoruz. Bunu ortadan kaldırmak zorundayız" dedi.

Herzog konuşmasında Londra ve diğer Avrupa şehirlerindeki Filistin yanlısı gösterileri de eleştirdi. Bu gösterilerle kötülüğün desteklendiğini söyledi.

AFP,Reuters/TY,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?