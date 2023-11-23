İsrail: Rehine takası en erken Cuma gerçekleşecek

İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşması çerçevesinde rehine takasının en erken Cuma günü gerçekleşeceği belirtiliyor. Katar, ateşkes saatinin ilerleyen saatlerde duyurulacağını açıkladı.

İsrail'le Hamas arasında Katar'ın arabuluculuğunda üzerinde uzlaşmaya varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde yapılacak rehine takasının en erken Cuma günü gerçekleştirileceği belirtildi. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, rehinelerin serbest bırakılmasının "Cuma gününden önce gerçekleşmeyeceğini" söyledi.

Times of İsrail'e konuşan İsrailli bir yetkili de hem İsrail'in hem de Hamas'ın anlaşmanın onaylanmasına yönelik bir belgeyi imzalaması gerektiğini ifade etti. Yetkili, ilk rehinelerin Cuma günü serbest kalabilmesi için "belgenin önümüzdeki 24 saat içinde imzalanmasını umut ettiğini" aktardı.

Katar: Ateşkes zamanı ilerleyen saatlerde duyurulacak

İsrail'in kıyı bölgelerinde hava ve kara operasyonlarına ne zaman ara vereceğini bildirmemesi nedeniyle ateşkes saati belirsizliğini korurken Katar, Gazze'de ateşkesin ne zaman başlayacağının birkaç saat içinde duyurulacağını açıkladı.

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada, ateşkesin Perşembe sabahı başlayacağını duyurmuştu. Rehine takasının da aynı gün içinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari, Katar ve Mısır'ın girişimiyle devam eden müzakerelerin "olumlu geçtiğini" söyledi. Sözcü, Katar'ın "ateşkesin hızlı bir biçimde başlaması ve iki tarafın da anlaşmanın anlaşmaya bağlı kalması için her türlü imkanın sağlanması adına Mısır ve ABD'yle birlikte çalışmalar yürüttüğünü" ifade etti.

İsrail ve Hamas arasında varılan uzlaşma, tarafların çatışmalara dört gün ara vermesini, Hamas'ın 50 rehineyi serbest bırakmasını, İsrail'in 150 Filistinli mahkûmu salıvermesini ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasını öngörüyor. Jerusalem Post, "yanlış umutlara yol açmamak için" ancak rehineler İsrail'e vardığında ailelere haber verileceğini bildirdi.

dpa/SÖ,HS

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