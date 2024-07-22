İsrail rehine müzakerelerine yeniden başlayacak

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Hamas'ın kaçırdığı rehineleri kurtarmak için yeniden müzakere masasına oturacaklarını söyledi. İsrail lideri bir heyetin Perşembe günü Katar'a gideceğini açıkladı.

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne kaçırdığı İsrailli rehinelerin serbest bırakılması konusunda Hamas ile müzakerelere yeniden başlayacak.

Pazartesi günü resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, seyahatinden önce yaptığı açıklamada Katar'a bu hafta bir müzakere heyeti göndereceğini söyledi.

İsrail merkezli çeşitli basın organlarında yer alan haberlerde, heyete Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlık edeceği ve heyetin Perşembe günü Katar'ın başkenti Doha'ya hareket edeceği bildirildi. Barnea'nın burada, Hamas'ın üst yönetimi ile yakın ilişkilere sahip olan Katar hükümetine, İsrail'in mevcut tutumunu anlatacağı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallat, söz konusu adımı memnuniyetle karşıladı. Gallat, "Bu savaştaki askeri başarılarımız sayesinde, müzakereler için ön koşullar sağlanmış ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak çerçeveyi yaratmak için kısıtlı bir zaman dilimi ortaya çıkmış bulunmaktadır" diye konuştu.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıda bin 200'ü aşkın kişiyi öldürmüş ve 250 kişiyi rehin almıştı. İsrail'in aktardığı güncel verilere göre, Hamas'ın elinde hâlâ 120 rehine bulunuyor. İsrail ordusu, bunların 42'sinin hâlihazırda hayatını kaybettiğini açıkladı.

"ABD'nin en güçlü müttefiği olarak kalacağız"

Öte yandan Netanyahu açıklamalarında ABD Başkanlığı yarışında Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi üzerine yaşanan gelişmelere de değindi. İsrail lideri, Kasım ayında yapılacak seçimi kim kazanırsa kazansın, İsrail'in ABD'nin Ortadoğu'daki en güçlü müttefiki olmayı sürdüreceğini söyledi.

Benyamin Netanyahu ve Donald Trump, Trump'ın başkanlığı döneminde çok iyi ilişkilere sahipti Fotoğraf: Reuters/T. Brenner

Netanyahu, "Düşmanlarımız, İsrail ve ABD'nin yarın ve daima omuz omuza olacağını bilmelidirler" diye konuştu.

ABD'de pazar günü Başkanlık yarışından çekildiğini duyuran Başkan Joe Biden'a görev süresi boyunca İsrail için yaptığı her şey için teşekkür edeceğini söyleyen Netanyahu, Washington'da kendisi ile rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın mağlup edilmesi gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

Salı günü Biden ile görüştükten sonra Çarşamba günü Kongre'ye hitap edecek olan Netanyahu'nun, Demokrat Parti'nin başkan adayı olması muhtemel olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

Ülkesinde büyük baskı altında olan Netanyahu'ya karşı yapılan protestolar ise sürüyor. Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırı ve onu takip eden savaşta yaşanan başarısızlıklardan ve rehinelerin hâlâ kurtarılmamış olmasından sorumlu tutuluyor.

Reuters,KNA,dpa / BÜ,TY